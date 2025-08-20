Công an TP HCM bắt khẩn cấp mẹ con "Má Hạnh" cùng 3 đàn em

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Lâm Thị Thu Em (SN 1971, tức "Má Hạnh"), Nguyễn Văn Đang (SN 1999), Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994), Lê Thành Bắc (SN 2002) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Tùng (SN 1987) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lâm Thị Thu Em tại Công an TP HCM

Đường dây tín dụng đen do Lâm Thị Thu Em và con trai là Nguyễn Văn Đang cầm đầu

Kết quả điều tra ban đầu xác định: các đối tượng hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm.

Nguyễn Văn Đang tại công an

Các đối tượng nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) để làm địa điểm thu tiền của người vay.

Hoạt động này gây mất an ninh trật tự tại địa phương, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Lâm Thị Thu Em từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, Thu Em cùng con trai “thu nạp” nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “siết nợ, đòi nợ”.