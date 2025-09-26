Công an TP HCM khám xét một bãi xe, bắt 6 đối tượng

Ngày 26-9, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Đoàn Văn Bằng (SN 1983, quê Ninh Bình) cùng 5 người khác về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Trước đó, giữa tháng 9-2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra bãi xe Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tài Tùng Lâm (đường Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây).

Đoàn Văn Bằng (thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng phạm tại Công an TP HCM

Qua kiểm tra của lực lượng công an phát hiện tại đây có 50 thùng carton chứa nhiều chai nước tẩy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Tang vật bị Công an TP HCM phát hiện

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các địa phương mở rộng điều tra.

Công an TP HCM khám xét dây chuyền sản xuất nước tẩy giả mạo các nhãn hiệu

Công an khám xét khẩn cấp tại cơ sở sản xuất, kho bãi liên quan, thu giữ hơn 200 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả.

Cùng với đó là hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu; máy ép, dây chuyền sản xuất; 4 bồn chứa dung dịch để pha chế và nhiều sản phẩm nước tẩy đậm đặc.

Công an TP HCM xác định Đoàn Văn Bằng là người cầm đầu.

Từ tháng 3-2025 đến 9-2025, Bằng mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng, sau đó tổ chức thuê nhiều người khác thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả.

Kết quả giám định khẳng định toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ không phải do công ty chính hãng sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.