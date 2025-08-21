Tài xế bất ngờ vì bị CSGT TP HCM dừng lại kiểm tra, vi phạm trước đó không thể giấu

CLIP: Trạm CSGT Tây Bắc thực hiện chuyên đề xử lý qua dữ liệu camera hành trình.

Ngày 21-8, Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM - PC08) lập chốt trên đường Phan Văn Khải, xã Tân An Hội thực hiện chuyên đề xử lý tài xế lái ô tô tải vi phạm quy định về vận tải đường bộ.

Cảnh sát kiểm tra dữ liệu từ camera hành trình.

Qua dữ liệu từ camera giám sát hành trình, tổ công tác đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đặc biệt là lỗi không thắt dây an toàn.

Lúc 9 giờ, cảnh sát dừng xe khách biển số Hà Nội để kiểm tra. Từ dữ liệu camera, tổ công tác phát hiện tài xế T. (33 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) không thắt dây an toàn khi lái xe. Sau khi thấy hình ảnh mình vi phạm, tài xế T. đành thừa nhận và ký vào biên bản.

Cũng giống tài xế T., cảnh sát cũng phạt tài xế V. (41 tuổi, ngụ TP HCM) lái xe khách biển số TP HCM do lỗi không thắt dây an toàn khi lái xe qua dữ liệu camera.

Theo quy định, cả 2 tài xế bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, tài xế Q.T (36 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) lái xe đầu kéo biển số TP HCM đã không thắt dây an toàn khi lái xe. Tài xế phân trần do vội nên chưa kịp thắt dây.

Thông qua dữ liệu camera, CSGT sẽ xử phạt.

"Sau lần này tôi sẽ chú ý hơn. Không ngờ cảnh sát trích xuất dữ liệu từ camera hành trình để xử phạt" - tài xế Q.T nói.

Theo đại diện PC08, thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe của phương tiện, CSGT sẽ cho kiểm tra và xử phạt.

Hầu hết, những trường hợp vi phạm này đều có bằng chứng cụ thể, rõ ràng nên tài xế đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt.

Về công tác phạt nguội vi phạm giao thông qua hệ thống camera, trong 8 tháng đầu năm 2025, lực lượng PC08 đã phát hiện và cập nhật lên hệ thống để xử lý gần 70.000 trường hợp vi phạm.



