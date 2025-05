Công an TP HCM phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai bắt thanh niên trốn cai nghiện

Ngày 13-5, Công an phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TP HCM) vừa phối hợp Công an xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ Nguyễn Mai Hiền Đức (29 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh) do có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng bỏ trốn.

Nguyễn Mai Hiền Đức thời điểm bị bắt giữ.

Theo điều tra, ngày 14-3, Đức bị TAND huyện Trảng Bom ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Biết tin, Đức đã bỏ trốn khỏi xã Hưng Thịnh. Ngày 31-3, Công an xã Hưng Thịnh ra quyết định truy tìm người có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn.

Qua truy xét, cơ quan công an xác định Đức đang lẩn trốn tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức.

Tối 12-5, Công an xã Hưng Thịnh phối hợp Công an phường Bình Chiểu ập vào bắt giữ Đức trên đường Lê Thị Hoa (phường Bình Chiểu), đồng thời di lý về cơ sở cai nghiện bắt buộc của Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục xử lý theo quy định.