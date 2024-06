Công an TP HCM phối hợp mở cao điểm đưa trẻ ăn xin vào trung tâm bảo trợ

Ngày 16-6, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội – Công an TP HCM đã tổ chức Lễ ra quân về mở cao điểm thực hiện công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

Lễ ra quân bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 16-6 và đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm lúc 15 giờ cùng ngày.

Đại diện các cơ quan tham gia lễ xuất quân

Cao điểm sẽ kéo dài 1 tháng

Tại buổi Lễ ra quân, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội – Công an TP HCM cho biết sau dịch COVID-19 nhiều người nhập cư không có công ăn việc làm, trẻ em, người lang thang tập trung ở nơi đông người, xin ăn hoặc chèo kéo du khách ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Việc người ăn xin xuất hiện ở trung tâm thành phố đã tác động tiêu cực đến môi trường du lịch, mất thiện cảm, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP HCM.

Các lực lượng xuất quân

Đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện và tập trung 1566 trường hợp vào các trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc, nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn đối với trẻ em, người lang thang ăn xin.

Trong đợt cao điểm này, Công an TP HCM phối hợp các cơ quan chức năng thống nhất chọn phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) để triển khai thực hiện làm cao điểm trong thời gian 1 tháng (từ 16-6 đến 15-7). Trong đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội – Công an TP HCM, Đoàn Thanh niên Công an TP HCM, Công an quận 1 và UBND phường Phạm Ngũ Lão làm nòng cốt phối hợp xử lý, tập trung trẻ em, người ăn xin.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh thông tin về cao điểm

"Việc tăng cường giải quyết, xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác là một trong những chương trình mang tính nhân văn, nhân đạo nhằm tránh không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việc này cũng quyết liệt xử lý triệt để những tổ chức, đối tượng lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người lang thang để trục lợi cá nhân, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn TP HCM" - thượng tá Hồ Thị Lãnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Tâm phát biểu

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Tâm - Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão - cho hay thời gian qua, trẻ xin ăn, người lang thang thường xuyên xuất hiện tại phố đi bộ Bùi Viện, quận 1.

"Qua xử lý của các lực lượng địa phương, tình trạng này đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, thực trạng này có thể thay đổi, khó dự đoán trước. Do đó, chính quyền địa phương và các đơn vị nghiệp vụ rất cần sự phối hợp của người dân. Phát hiện trẻ em lang thang, người ăn xin, người cần can thiệp khẩn cấp, người dân gọi Tổng đài 111; UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) số điện thoại 02838367384, UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) số 02838369131" - ông Tâm nói.