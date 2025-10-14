Công an TP HCM: Thủ đoạn của Ngân 98 cực kỳ nguy hiểm

Vừa qua, Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, biệt danh Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Liên quan đến vụ án này, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn Thượng tá Trần Tiến Quang, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM.

*Thưa thượng tá Trần Tiến Quang, ông có thể cho biết chuyên án khám phá Ngân 98 có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả được triển khai như thế nào?

- Thượng tá Trần Tiến Quang: Xuất phát từ thực trạng sản xuất hàng giả, các mặt hàng phục vụ cho đời sống như lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm chức năng nổi lên phức tạp, không còn hoạt động nhỏ lẻ như trước đây, đã chuyển hóa chuyên nghiệp.

Ngân 98 cùng tang vật bị Công an TP HCM phát hiện

Cụ thể, từ khâu sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ thậm chí sử dụng công nghệ cao qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube; sử dụng giao hàng nhanh, các sàn thương mại điện tử để thực hiện vận chuyển và mua bán.

Trước tình hình này, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, đã chỉ đạo xử lý quyết liệt; Phòng Cảnh sát Kinh tế đã rà soát các cá nhân nổi lên để xác lập chuyên án để đấu tranh.

* Trong quá trình triển khai chuyên án thì lực lượng gặp những khó khăn gì, thưa thượng tá?

- Thượng tá Trần Tiến Quang: Khó khăn lớn nhất là thu thập chứng cứ điện tử từ các đối tượng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Ngân 98 không trực tiếp đứng tên công ty để che giấu hành vi.

Mặc dù không đứng tên công ty nhưng thực tế Ngân 98 đứng sau điều hành. Trong vụ án này, Ngân 98 sử dụng tài khoản của rất nhiều người để nhận tiền từ nhân viên, người thân nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Khi khách hàng chuyển tiền mua sản phẩm thì Ngân 98 cho người thân nhận tiền, thậm chí lấy luôn tài khoản của người giúp việc để nhận tiền. Dòng tiền này sau đó sẽ được chuyển về cho Ngân 98.

Do đó, việc thu thập chứng cứ rất khó khăn; ban đầu sao kê tài khoản của Ngân 98 không xác định được dòng tiền này. Ngoài ra, một dòng tiền khác là nhận thông qua dịch vụ giao hàng chứ không nhận trực tiếp. Việc mua bán do nhân viên tư vấn cho khách hàng chứ Ngân 98 không giao dịch.

Ngân 98 lúc bị bắt

* Chuyên án này được thực hiện trong bao lâu?

- Chuyên án này được thực hiện khá kỹ lưỡng, triển khai nhiều tháng ròng rã dưới sự chỉ đạo sâu sát của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM và Đại tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM.

* Thượng tá nhìn nhận thế nào đối với thủ đoạn phạm tội của Ngân 98?

- Thủ đoạn phạm tội của Ngân 98 rất tinh vi ở chỗ ngay từ đầu lập doanh nghiệp để làm ăn đã có suy nghĩ né tránh pháp luật; việc mua bán hàng cũng thông qua chuyển phát, thu hộ; nhờ người thân, nhân viên nhận tiền bán hàng.

Đáng chú ý, rất nguy hiểm khi sản phẩm mà Ngân 98 bán ra thị trường chưa qua kiểm nghiệm lần nào. Việc này thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe của người tiêu dùng.

Trong các sản phẩm dùng để giảm cân thì có những chất gây ức chế thần kinh khiến người sử dụng lúc nào cũng thấy no, chán ăn; việc không ăn uống không nạp năng lượng sẽ khiến người dùng giảm cân. Nếu sử dụng sản phẩm chứa chất này lâu dài sẽ khiến người dùng có nguy cơ bị tăng huyết áp, rối loạn tim mạch thậm chí bị đột quỵ.

Ngoài ra, trong sản phẩm của Ngân 98 còn có hoạt chất hóa học đã bị Mỹ cấm sử dụng từ năm 1999, nếu sử dụng lâu dài có thể gây ung thư. Việc giám định sản phẩm đã thể hiện trong sản phẩm của Ngân 98 không có hoạt chất như công bố.

Một thủ đoạn của Ngân 98 nữa là bán một bộ sản phẩm gồm có 2 loại. Tuy nhiên, để lách luật thì trên bao bì, Ngân 98 cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn". Tuy nhiên, sản phẩm kèm theo lại chứa những chất độc hại như đã nói.

Sản phẩm của Ngân 98 bán ra thị trường

* Quá trình điều tra các đối tượng không hợp tác có đúng không, thưa thượng tá?

- Khi thực hiện chuyên án, mời người liên quan lên làm việc thì các đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ, tài liệu thu thập cũng như các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm trong công tác đấu tranh khai thác thì sau đó Ngân 98 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

* Đến nay công tác đấu tranh đường dây sản xuất, mua bán hàng giả là thực phẩm của Ngân 98 ra sao?

- Công an TP HCM đã mời ca sĩ Lương Bằng Quang lên làm việc. Đồng thời, tiếp tục đấu tranh đối với những người còn lại như người thân, nhân viên, giúp việc xem có vai trò giúp sức hay không, có hưởng lợi hay không? Mọi việc vẫn đang được điều tra khẩn trương để làm căn cứ đấu tranh tiếp.

* Trên một phiên livestream, Ngân 98 khẳng định đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo một số cá nhân, thông tin này như thế nào, thưa thượng tá?

- Đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM chưa nhận được bất kỳ đơn tố cáo nào của Ngân 98.

* Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã xác định được bị hại của Ngân 98 chưa, thưa ông?

- Khi triển khai chuyên án, một số bị hại đã làm đơn tố giác khi sử dụng sản phẩm của Ngân 98 có biểu hiện bất thường. Những bị hại này đã đem sản phẩm đi kiểm định đồng thời làm đơn tố cáo gửi đến Công an TP HCM.

* Cuối cùng, Công an TP HCM có khuyến cáo nào đến người dân khi sử dụng các sản phẩm của các KOL, người nổi tiếng?

- Khi người dân có nhu cầu mua sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp thì phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, công ty phân phối; đừng quá tin tưởng quảng cáo của các KOL, TikToker, nghệ sĩ, người nổi tiếng. Nếu sử dụng cảm thấy nghi ngờ thì cần gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.