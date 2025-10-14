Tài sản của Ngân 98

Ngân 98: “Nữ hoàng thị phi” khoe dáng với phong cách ăn mặc gây bão!

"Nữ hoàng thị phi" Ngân 98 là một trong những nữ DJ táo bạo nhất về khoản ăn mặc. Bắt đầu sự nổi tiếng với những hình ảnh khoe "tất tần tật" trên mạng xã hội, Ngân 98 duy trì phong cách hở bạo của mình khi lấn sân làm diễn viên và DJ.

Ngân 98 từng chia sẻ, nghề DJ không chỉ đòi hỏi kỹ năng đánh nhạc mà còn yêu cầu đầu tư hình ảnh, vì vậy cô sẵn sàng chi tiền cho những bộ cánh cầu kỳ. Cô từng tiết lộ mỗi bộ đồ biểu diễn kèm phụ kiện có giá 15-20 triệu đồng, đều được thiết kế riêng.

Dù khả năng chơi DJ vẫn chưa có nhiều dấu ấn nhưng Ngân 98 là một DJ đắt sô với khoản thù lao cao, từ 70 đến 200 triệu đồng/ show, chưa kể tiền tips (cho thêm) của khán giả trong mỗi show.

Ngân từng khoe được khán giả tặng gần 100 triệu đồng tiền mặt sau một đêm diễn. Hình ảnh cô cầm xấp tiền dày, chia sẻ "đi tới đâu, mưa tiền tới đó" từng gây bão mạng xã hội.

Tuy nhiên, Ngân cho biết, sau khi trừ các khoản chi phí, cô chỉ còn lại 20-30 triệu đồng. Ngân 98 còn được lưu diễn ở Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ,…Lý do duy nhất giúp Ngân 98 đắt sô là mặc như không mặc của mình.

Ngân 98: “đại gia” bất động sản 80 tỉ - “đến chết” vẫn không bán?

Cơ ngơi hoành tráng

Ngân 98 cũng thường khoe nhà xe sang trọng. Năm 2022, cô và chồng, nhạc sĩ Lương Bằng Quang tiết lộ đặt cọc 21 tỷ đồng để mua gần 10 mảnh đất.

Đến năm 2023, Ngân cho biết mình đã sở hữu căn penthouse hướng sông với tầm nhìn bao quát Landmark 81 và Bitexco. Cô khoe giá trị căn hộ cả nội thất lên tới 80 tỉ đồng.

"Căn nhà này tôi mua để sống cả đời, không bán đâu, diện tích một sàn lớn nhất quận 2", Ngân 98 từng tự hào chia sẻ. Cô cũng từng đăng ảnh xấp sổ đỏ và tin nhắn giao dịch đất đai khiến dân mạng "choáng ngợp".

Sở hữu siêu xe ở tuổi 25

Tròn 25 tuổi, nữ DJ đã sở hữu siêu xe Maserati MC20 mui trần trị giá khoảng 20 tỉ đồng, tự thưởng cho bản thân sau thời gian chạy show miệt mài.

Ngoài ra, bộ sưu tập xe của cô và bạn trai còn có Mercedes-AMG GLE 53 (5 tỉ đồng), Mercedes-Benz V-class (3 tỉ đồng) và Kia Carnival. Chuyện ở nơi sang trọng, cuộc sống xa hoa của Ngân 98 không cần bàn cãi khi chính cô thường xuyên chia sẻ về điều này.

Cô có cả bộ sưu tập xe

Có thời điểm, Ngân 98 bị đồn được đại gia chu cấp nhưng cô nhanh chóng lên tiếng phản bác. "Tôi không có khuôn mặt đẹp, không chân dài, không bằng ai nên đâu có suy nghĩ đào mỏ đại gia", cô nói. Cô cho biết tất cả tài sản hiện có là nhờ tự lao động và tích góp sau nhiều năm làm nghề và đầu tư.

Ngân 98 cực kỳ giàu có

Ngân 98 cũng chia sẻ sở thích của mình "thích mua những phụ kiện có thiết kế độc lạ, giá vài trăm nghìn đồng chứ không cần hàng hiệu. Tủ đồ của tôi không có món nào quá đắt tiền, đa số đều có giá rẻ. Tôi từng kinh doanh túi xách, quần áo, đồng hồ. Mỗi mẫu thấy đẹp, độc lạ, tôi thường giữ lại làm kỷ niệm", Ngân 98 cho hay.