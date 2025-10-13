HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang và nhiều người khác sau khi bắt Ngân 98, để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Ngày 13-10, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, biệt danh Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (bà T.T.T - mẹ ruột Ngân - đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên).

Lúc bị bắt, Ngân không hợp tác với cơ quan điều tra, không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ.

Công an TP HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98 - Ảnh 1.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra

Võ Thị Ngọc Ngân khai bản thân không rành thủ tục pháp lý, tin tưởng đơn vị sản xuất "vì họ nói có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng". Ngân đã chuyển khoảng 13 triệu đồng cho họ để làm hồ sơ.

Ngân cho rằng không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố" do đơn vị sản xuất đưa. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn Ngân thì "vì tin nên bán".

Lời khai của Ngân thể hiện: "Bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ tôi. Tôi nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ".

Ngoài ra, Ngân 98 còn khai nhận mình trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô phụ trách thông qua M.T. V (người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh). 

Theo Ngân, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do MTV trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản cô không nắm rõ hết.

"Số hàng hóa bán ra từ ZuBu Shop do V. đảm trách, còn tiền khách hàng chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có tài khoản người thân của tôi, nhưng tôi không rõ" – Ngân khai và cho biết chồng mình rõ hơn.

"Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được 2 năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng. Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ" - Ngân 98 khai.

Clip Ngân 98 làm việc với Công an TP HCM

Ngân 98 khai thêm rằng toàn bộ hoạt động giao dịch, điều hành, tài chính của Công ty ZuBu đều do cô trực tiếp chỉ đạo. Hai tài khoản giao hàng cũng do cô đứng tên, tiền bán hàng được các đơn vị vận chuyển thu hộ và chuyển về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo Công an TP HCM, các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4-15kg, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động bán hàng của Ngân 98 lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Cũng trong ngày 13-10, Công an TP HCM đã làm việc với ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982, chồng Ngân 98) để làm rõ các vấn đề liên quan. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Lương Bằng Quang vẫn có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh.

Bên cạnh đó, Công an TP HCM còn triệu tập nhiều người liên quan nhằm sàng lọc, làm rõ vai trò của họ. 

Với sự chỉ đạo của đại tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, các trinh sát đã theo dõi trong thời gian dài, thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ trước khi thực hiện lệnh bắt giữ Ngân 98.

Vụ án đang được Công an TP HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành.

Công an TP HCM khuyến cáo liên quan tài khoản VNeID, người dân cần biết

Công an TP HCM khuyến cáo liên quan tài khoản VNeID, người dân cần biết

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần kiểm tra thông tin cá nhân trong tài khoản VNeID để tránh phát sinh những điều không mong muốn

Công an TP HCM kêu gọi Hòa "địa" ra trình diện

(NLĐO) Công an TP HCM kêu gọi Hoà "địa" cùng một số người khác ra trình diện, hợp tác điều tra để hưởng khoan hồng của pháp luật

Công an TP HCM đã bắt được đối tượng Võ Văn Mẩm

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt được đối tượng Võ Văn Mẩm sau 30 năm ông này bỏ trốn ôm theo số tiền 1 tỉ đồng của nhiều người

