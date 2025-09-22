HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM truy nã Dương Huệ Tính

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM đang truy nã Dương Huệ Tính, người dân biết thông tin báo ngay cho công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất

Ngày 22-9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM cho biết đã ra Lệnh truy nã đối với Dương Huệ Tính (SN 1999, ngụ khóm Đa Cần, phường Hòa Thuận, Vĩnh Long, sinh sống tại khóm Vĩnh Hưng, phường Long Đức, Vĩnh Long).

Công an TP HCM truy nã Dương Huệ Tính - Ảnh 1.

Công an TP HCM đang truy nã Dương Huệ Tính

Theo hồ sơ, Tính bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM khởi tố về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" theo Quyết định khởi tố bị can ngày 10-9. Tuy nhiên, đến ngày 14-9, Tính đã bỏ trốn.

Dương Huệ Tính có đặc điểm nhận dạng như sau: Cao 170 cm, có hình xăm ở đùi trái và trước ngực.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Dương Huệ Tính đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. 

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Dương Huệ Tính phải báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM (địa chỉ: 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, TP HCM; số điện thoại: 0693188508 và 0938343434); gặp Điều tra viên Hoàng Anh Tuấn.

