Công an TP HCM truy nã Hứa Xường, em ruột đại gia Hứa Thị Phấn

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM ra quyết định truy nã bị can Hứa Xường trong vụ án xảy ra tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và Công ty Cổ phần Phú Mỹ

Ngày 18-11, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". 

Vụ án này được đánh giá là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) do bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Mỹ) và các đồng phạm thực hiện.

Nhóm các bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi bị truy tố gồm Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, Phó giám đốc), Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, cán bộ tín dụng) và Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, Trưởng phòng tín dụng).

Công an TP HCM truy nã Hứa Xường, em ruột đại gia Hứa Thị Phấn - Ảnh 1.

Bị can Hứa Xường đang bị Công an TP HCM truy nã. Ảnh: PHẠM DŨNG

Nhóm các bị can tại Công ty Cổ phần Phú Mỹ (do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT, bà Phấn đã mất) gồm Trần Hoàng Trinh (SN 1959), Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982), Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982), Lâm Kim Dũng (SN 1955) và Hứa Xường (SN 1955).

Đối với bị can Hứa Xường, ông này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, hiện không xác định được bị can này đang ở đâu. Do vậy, Công an TP HCM ra quyết định truy nã. Công an TP HCM đã áp dụng nhiều biện pháp vận động. Trường hợp ông Hứa Xường không ra đầu thú sẽ xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, năm 2007, Công ty Phú Mỹ đề nghị Agribank Mạc Thị Bưởi cho vay để đầu tư Dự án Khu dân cư trên diện tích 279.269m² thuộc Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ.

Bà Hứa Thị Phấn ký giấy đề nghị vay vốn với mục đích xây dựng khu dân cư cao tầng với tổng nhu cầu vốn là 5.340 tỉ đồng.

Từ tháng 9-2007 đến tháng 1-2008, bà Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi) cùng 3 đồng phạm đã cho Công ty Phú Mỹ vay 249,8 tỉ đồng không đúng quy định.

Cụ thể, Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có quyền thế chấp tài sản của Dự án diện tích 279.269m².

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, nhóm các bị can là người quen, người nhà bà Phấn đã hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại Agribank Mạc Thị Bưởi trái quy định.

Việc vay vốn này để bà Phấn nhận 249,8 tỉ đồng. Hiện nay Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 16,1 tỉ đồng...

Hiện nay, Công an TP HCM đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của Trần Mạnh Thắng, Thái Minh Dương, Đặng Ngọc Chung và các cá nhân khác có liên quan của Công ty Đông Mê Kông và Công ty Phú Mỹ.

