Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã giải cứu thành công anh N.K.N (22 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận, TP HCM) bị bắt cóc online.

Thông tin ban đầu, ngày 19-8, anh N. rời nhà trọ trên đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) sau đó mất liên lạc với gia đình.

Người thân anh N. trình báo và được sự phối hợp nhanh chóng của Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự) và Công an phường Tân Sơn Hòa.

Công an TP HCM giải cứu anh N. tại một khách sạn

Qua trích xuất camera, lực lượng công an phát hiện anh N. đặt ô tô công nghệ đến một khách sạn trên đường Bạch Đằng, TP HCM.

Sau khi nhận phòng, anh N để lại xe máy rồi tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến khu vực Quốc lộ 22, sau đó đi xe ôm đến một số quán cà phê ven đường và một khách sạn thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh cũ.

Nam thanh niên lưu lại khoảng 4 tiếng rồi tiếp tục bắt xe đi Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trong quá trình này, gia đình anh liên tục nhận điện thoại từ nhóm lừa đảo, bị ép chuyển gần 3 tỉ đồng vào tài khoản mà chúng chỉ định.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu bắt cóc online, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lần theo hành trình di chuyển và đưa anh N. từ một khách sạn về trụ sở Công an phường Long Hương để xử lý, lập hồ sơ ban đầu.