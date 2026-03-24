Công an TP Huế tiếp nhận 7 công dân bị Mỹ trục xuất

Ngày 24-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thành lập tổ công tác tiếp nhận 7 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) về địa phương.

Các trường hợp được tiếp nhận vào ngày 17-3 gồm C.Q.P (SN 1974, trước khi xuất cảnh trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế), M.V.C (SN 1974; phường Thuận An), H.D.T (SN 1972; phường Hương Trà), P.V.M (SN 1971; xã Chân Mây- Lăng Cô), L.A.B (SN 1997; phường Hương Thuỷ), N.T (SN 1995; phường Phong Quảng, TP Huế) và T.V.T (SN 1992; trú tại xã Phú Lộc) đều thuộc TP Huế.

Công an TP Huế tiếp nhận công dân bị trục xuất do nhập cảnh trái phép.

Các trường hợp trên bị cơ quan chức năng Mỹ phát hiện, bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép nhằm cư trú bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật của nước sở tại bị trục xuất và bàn giao cho Công an TP Huế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ chủ động tham mưu tổ chức tiếp nhận theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo.

Việc tiếp nhận công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác song phương giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan chức năng các quốc gia, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự.

Sau tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh thân nhân, bàn giao cho phía gia đình quản lý và phối hợp công an cấp xã hỗ trợ công dân tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế khuyến cáo người dân khi xuất cảnh để lao động, học tập hoặc cư trú ở nước ngoài cần chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại, không cư trú, lao động trái phép, không tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm pháp luật để tránh nguy cơ bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất.