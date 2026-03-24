HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP Huế tiếp nhận 7 công dân bị Mỹ trục xuất

Q.Nhật

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận 7 người bị Mỹ trục xuất do nhập cảnh trái phép, Công an TP Huế sẽ hỗ trợ công dân tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Ngày 24-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thành lập tổ công tác tiếp nhận 7 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) về địa phương.

Các trường hợp được tiếp nhận vào ngày 17-3 gồm C.Q.P (SN 1974, trước khi xuất cảnh trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế), M.V.C (SN 1974; phường Thuận An), H.D.T (SN 1972; phường Hương Trà), P.V.M (SN 1971; xã Chân Mây- Lăng Cô), L.A.B (SN 1997; phường Hương Thuỷ), N.T (SN 1995; phường Phong Quảng, TP Huế) và T.V.T (SN 1992; trú tại xã Phú Lộc) đều thuộc TP Huế.

- Ảnh 1.

Công an TP Huế tiếp nhận công dân bị trục xuất do nhập cảnh trái phép.

Các trường hợp trên bị cơ quan chức năng Mỹ phát hiện, bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép nhằm cư trú bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật của nước sở tại bị trục xuất và bàn giao cho Công an TP Huế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ chủ động tham mưu tổ chức tiếp nhận theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo.

Việc tiếp nhận công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác song phương giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan chức năng các quốc gia, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự.

Sau tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh thân nhân, bàn giao cho phía gia đình quản lý và phối hợp công an cấp xã hỗ trợ công dân tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế khuyến cáo người dân khi xuất cảnh để lao động, học tập hoặc cư trú ở nước ngoài cần chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại, không cư trú, lao động trái phép, không tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm pháp luật để tránh nguy cơ bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất.

Tin liên quan

Vì sao 2 công dân Quảng Trị bị Hoa Kỳ trục xuất?

Vì sao 2 công dân Quảng Trị bị Hoa Kỳ trục xuất?

(NLĐO) - Do cư trú bất hợp pháp, 2 công dân Quảng Trị đã bị Hoa Kỳ trục xuất về nước, bàn giao cho công an tỉnh này tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Hoa Kỳ đang giúp Việt Nam ứng phó thảm họa thiên tai

(NLĐO) - Sáng nay, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 (PP19) chính thức được triển khai

Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius khen HS Quảng Nam hiểu biết loài voi

(NLĐO) – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã tham dự lễ công bố Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi ở tỉnh Quảng Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo