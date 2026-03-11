HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM bắt 30 đối tượng sau khi kiểm tra một ô tô đang lưu thông

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã ra lệnh bắt giữ hàng loạt đối tượng sau khi kiểm tra một ô tô đang lưu thông trên địa bàn xã Thái Mỹ

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát Điểu tra Tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cho biết đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tây Ninh.

Công an TPHCM bắt 30 người sau khi kiểm tra một ô tô đang lưu thông - Ảnh 1.

Công an TPHCM bắt 30 người sau khi kiểm tra một ô tô đang lưu thông - Ảnh 2.

Công an TPHCM bắt tổng cộng 30 đối tượng

Công an TPHCM đã bắt giữ Võ Minh Thịnh (SN 1993), Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh -  những đối tượng cầm đầu, cùng 26 người khác.

Đường dây ma tuý số lượng lớn này vận chuyển từ Campuchia về tiêu thụ trên các địa bàn Tây Ninh, TPHCM, Vĩnh Long, Đắk Lắk.

Công an TPHCM bắt 30 người sau khi kiểm tra một ô tô đang lưu thông - Ảnh 3.

Công an TPHCM bắt 30 người sau khi kiểm tra một ô tô đang lưu thông - Ảnh 4.

Công an TPHCM bắt 30 người sau khi kiểm tra một ô tô đang lưu thông - Ảnh 5.

Công an TPHCM bắt 30 người sau khi kiểm tra một ô tô đang lưu thông - Ảnh 6.

Công an TPHCM bắt 30 người sau khi kiểm tra một ô tô đang lưu thông - Ảnh 7.

Công an TPHCM bắt giữ các đối tượng cầm đầu

Cụ thể, ngày 2-3, tổ công tác thuộc Đội 4 - PC04 phối hợp với Công an xã Thái Mỹ kiểm tra một ô tô lưu thông trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh cùng tang vật hơn 7 kg ma túy các loại được cất giấu trong xe. Công an TPHCM nhanh chóng bắt giữ các đồng phạm của Thịnh trong đường dây này.

CLIP Công an TPHCM bắt giữ các đối tượng cùng tang vật 

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã nhận ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia và tỉnh Tây Ninh. Sau đó, chúng mang về các xã thuộc tỉnh Tây Ninh tiếp giáp TPHCM cất giấu, phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ. 

Trong đó, Võ Minh Thịnh giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy; Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh tham gia hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma tuý giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm hơn 17 kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói "nước vui". Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét với phương châm "không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng".


