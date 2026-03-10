HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM triệu tập thanh niên phát tán phim "Thỏ ơi!!" lên mạng xã hội

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM đã vào cuộc và triệu tập thanh niên có hành vi phát tán phim "Thỏ ơi!!" lên mạng xã hội

Ngày 10-3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.P (SN 2004) do có  hành vi đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim điện ảnh đang công chiếu tại rạp lên mạng xã hội nhằm trục lợi.

Trước đó, ngày 25-2, Công an TPHCM tiếp nhận thông tin phản ánh về việc bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi!!" bị quay lén, cắt ghép và phát tán trái phép trên không gian mạng, đặc biệt trên nền tảng TikTok, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị sản xuất, phát hành.

Công an TPHCM triệu tập thanh niên phát tán phim "Thỏ ơi" lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Công an TPHCM làm việc với thanh niên phát tán phim "Thỏ ơi!!"

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM đã xác minh, rà soát các tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, công an phát hiện tài khoản TikTok "Thỏ ơi!" đăng tải hàng chục video clip chứa nội dung quay lén từ bộ phim "Thỏ ơi!!".

Mỗi clip có độ dài 60 đến 120 giây, thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Quá trình xác minh cho thấy tài khoản trên còn đăng tải thông tin rao bán bản ghi đầy đủ của bộ phim, giao dịch thông qua nền tảng Telegram và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM đã làm rõ và mời T.V.P đến làm việc. 

Tại cơ quan công an, P thừa nhận đã tạo lập nhiều tài khoản TikTok để đăng tải khoảng 45 đoạn video chứa nội dung bộ phim "Thỏ ơi!!" nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác. 

Sau khi thu thập các đoạn video trên mạng, P cắt ghép thành bản phim hoàn chỉnh rồi rao bán cho người có nhu cầu xem trọn bộ. Từ ngày 23-2 đến khi bị phát hiện, P đã bán phim cho 11 người. 

Tại cơ quan công an, T.V.P thừa nhận hành vi vi phạm, khai báo thành khẩn và cam kết chấm dứt việc đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim trên mạng xã hội.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.P số tiền 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia môi trường mạng cần tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ.

Hành vi quay lén, sao chép, phát tán trái phép phim chiếu rạp hoặc các tác phẩm nghệ thuật trên không gian mạng không chỉ xâm phạm quyền lợi của tổ chức, cá nhân mà còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

