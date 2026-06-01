HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo", đây là loại hoá chất ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng

Ngày 1-6, , Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Lưu Văn Thiệp (SN 1992) cùng 3 người khác về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Đây là một trong những chuyên án khi thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn"

Công an TPHCM bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo" - Ảnh 1.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo"

Theo thông tin ban đầu, bất ngờ kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội (TPHCM), Công an TPHCM phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với quy mô lớn.

Cônga an TPHCM tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ, hàng trăm lít dung dịch đã pha chế sẵn (chứa chất 6-Benzylaminopurine) để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật khác.

Công an TPHCM bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo" - Ảnh 2.

Công an TPHCM bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo" - Ảnh 3.

Công an TPHCM bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo" - Ảnh 4.

Tang vật tại cơ sở

Tại cơ quan điều tra, nhóm Thiệp thừa nhận trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như hạt đỗ xanh, vôi cục, nước giếng, thì các đối tượng còn sử dụng thêm hóa chất 6-Benzylaminopurine, mà các đối tượng này thường trao đổi tiếng lóng với nhau là nước "kẹo", để che giấu cơ quan chức năng.

Chất 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Các đối tượng đều biết rõ thứ nước "kẹo" - chất 6-Benzylaminopurine này là cấm sử dụng.

Nhưng các đối tượng vẫn dùng nó để pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ, với mục đích làm cho rễ cây giá ngắn lại để tập trung dưỡng chất phát triển cho thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp.

Tiếp tục truy xét mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM xác định từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở trên đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 3 tấn giá đỗ, cung cấp cho nhiều hàng chợ, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp trước đây.

Tổng khối lượng đã bán ra thị trường là hơn 1.000 tấn giá đỗ (có sử dụng chất 6-Benzylaminopurine), tổng giá trị khoảng 8 tỉ đồng.

Việc ăn phải thực phẩm (như giá đỗ) bị tẩm 6-BAP có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi và về lâu dài có nguy cơ gây dị tật thai nhi hoặc phát sinh các bệnh lý nghiêm trọng.

Công an TPHCM khuyến cáo mọi hành vi sử dụng chất 6-bap trong sản xuất, chế biến thực phẩm là vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng, hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt chủ nhà thuốc Bảo Thanh Đường

Công an TPHCM bắt chủ nhà thuốc Bảo Thanh Đường

(NLĐO) - Công an TPHCM bắt ông chủ nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường và một chủ cơ sở khác về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Công an TPHCM bắt Rapper Mr.Nhân

(NLĐO) - Công an TPHCM bắt Rapper Mr.Nhân do liên quan đến đường dây ma tuý vừa được khám phá với 105 người bị khởi tố

Công an TPHCM tìm nạn nhân của 3 phụ nữ

(NLĐO) - Công an TPHCM tìm nạn nhân từng giao dịch với 3 phụ nữ với lãi suất cao, xuất phát từ việc tham gia chơi hụi online

TPHCM Công an TPHCM gíá đỗ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo