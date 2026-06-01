Công an TPHCM bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo"

Ngày 1-6, , Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Lưu Văn Thiệp (SN 1992) cùng 3 người khác về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Đây là một trong những chuyên án khi thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn"

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo"

Theo thông tin ban đầu, bất ngờ kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội (TPHCM), Công an TPHCM phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với quy mô lớn.

Cônga an TPHCM tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ, hàng trăm lít dung dịch đã pha chế sẵn (chứa chất 6-Benzylaminopurine) để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật khác.

Tang vật tại cơ sở

Tại cơ quan điều tra, nhóm Thiệp thừa nhận trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như hạt đỗ xanh, vôi cục, nước giếng, thì các đối tượng còn sử dụng thêm hóa chất 6-Benzylaminopurine, mà các đối tượng này thường trao đổi tiếng lóng với nhau là nước "kẹo", để che giấu cơ quan chức năng.

Chất 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Các đối tượng đều biết rõ thứ nước "kẹo" - chất 6-Benzylaminopurine này là cấm sử dụng.

Nhưng các đối tượng vẫn dùng nó để pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ, với mục đích làm cho rễ cây giá ngắn lại để tập trung dưỡng chất phát triển cho thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp.

Tiếp tục truy xét mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM xác định từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở trên đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 3 tấn giá đỗ, cung cấp cho nhiều hàng chợ, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp trước đây.

Tổng khối lượng đã bán ra thị trường là hơn 1.000 tấn giá đỗ (có sử dụng chất 6-Benzylaminopurine), tổng giá trị khoảng 8 tỉ đồng.

Việc ăn phải thực phẩm (như giá đỗ) bị tẩm 6-BAP có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi và về lâu dài có nguy cơ gây dị tật thai nhi hoặc phát sinh các bệnh lý nghiêm trọng.