Phỏng vấn độc quyền: Công an TPHCM mở cao điểm chống hàng giả, vi phạm bản quyền

Liên quan đến tội phạm xâm phạm sở hữu công nghiệp và xâm phạm sở hữu quyền tác giả và quyền khác, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn độc quyền Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM.

Triển khai đồng loạt biện pháp nghiệp vụ

Theo Đại tá Ngô Thuận Lăng, đối với tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ có 2 nhóm cần phải đấu tranh đó là xâm phạm sở hữu công nghiệp và xâm phạm sở hữu quyền tác giả và quyền khác. Đây là nội dung đặc biệt quan tâm trong công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an cũng như thông báo chỉ đạo của Đồng chí Giám đốc Công an TPHCM.

Đại tá Ngô Thuận Lăng khẳng định: "Đây là đợt cao điểm ra quân của công an toàn quốc và Công an TPHCM. Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và ra quân đồng loạt trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ cho công an phường, xã trong phát hiện loại tội phạm này. Các đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cũng được giao chỉ tiêu chi tiết và cụ thể. Đây là một trong những đợt cao điểm được sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TPHCM và Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TPHCM".

Công an TPHCM sẽ xác minh, trả lời cụ thể nội dung mà các cơ quan báo chí cung cấp.

"Chúng tôi nghĩ rằng trong đợt cao điểm này đối với chỉ tiêu của Bộ Công an cũng như Ban Giám đốc Công an TPHCM giao, chúng tôi sẽ hướng dẫn công an phường, xã thực hiện đạt và vượt yêu cầu đề ra cũng như đảm bảo môi trường kinh doanh mở rộng trong hoạt động kinh tế mở đối với các quốc gia trên thế giới" - Đại tá Ngô Thuận Lăng nói.

Bản quyền báo chí được quan tâm

Trong buổi phỏng vấn này, phóng viên Báo Người Lao Động cũng đặt câu hỏi về việc nhiều hội nhóm, trang thông tin lấy cắp bản quyền, clip, bài viết, hình ảnh của các cơ quan báo chí.

Về vấn đề này, Đại tá Ngô Thuận Lăng chia sẻ: "Đây là một trong những thông tin, kiến nghị của các cơ quan báo chí. Là những kênh thông tin để chúng tôi thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Về quan điểm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TPHCM thì tất cả các thông tin của công dân, cơ quan báo chí chúng tôi rất cần và khuyến khích".