Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Giày Dép Thắng Đạt

Ngày 20-6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 đôi dép.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt hai đối tượng

Công an TPHCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, Giám đốc Công ty Giày Dép Thắng Đạt) và Lâm Thanh Vững (SN 1991, quản lý công ty) về tội "Xâm phạm sở hữu công nghiệp".

CLIP Công an TPHCM khám xét công ty

Đầu tháng 6-2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An triển khai nhiều Tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS (trị giá gần 500 triệu đồng) và số lượng lớn công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2024 đến nay, đường dây sản xuất dép giả do ông Thắng cầm đầu, giao cho Vững làm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công phụ trách nhiều công đoạn để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh.

Các đối tượng đã đưa ra thị thường số lượng dép giả nhãn hiệu CROCS với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.