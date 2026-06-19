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Pháp luật

Công an TPHCM điểm mặt hàng loạt công ty lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Hàng loạt công ty hoạt động lừa đảo kỳ nghỉ du lịch đã bị Công an TPHCM điểm tên

Ngày 19-6, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp bị kiểm tra

Trước đó, Công an TPHCM rà soát, xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Công an TPHCM điểm mặt hàng loạt công ty lừa đảo kỳ nghỉ du lịch - Ảnh 1.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10-6, Công an TPHCM đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Công an TPHCM điểm mặt hàng loạt công ty lừa đảo kỳ nghỉ du lịch - Ảnh 2.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

Các công ty có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…

Công an TPHCM điểm mặt hàng loạt công ty lừa đảo kỳ nghỉ du lịch - Ảnh 3.

Công an TPHCM khám xét, bắt hàng trăm người

Hứa hẹn hấp dẫn

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt.

Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp và phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.

CLIP Công an TPHCM khám xét các trụ sở

Bên cạnh đó, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách đến tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí. Thực chất đây là cách thức nhằm đưa khách hàng đến trụ sở công ty để tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Tại các buổi tư vấn, nhân viên đưa ra nhiều thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký kết các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.

Trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, công ty còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. 

Khi phát sinh nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân hoặc các khoản phí khác.

Bằng thủ đoạn này, nhiều người tiếp tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết.

Thực tế, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký các hợp đồng mới mà không nhận thức đầy đủ nội dung, dẫn đến việc mất khả năng đòi lại số tiền đã đầu tư.

Công an TPHCM đề nghị ai là nạn của số đối tượng/công ty nêu trên, liên quan hệ cơ quan công an để phối hợp, hỗ trợ điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ: số 47 Thành Thái, Phường Diên Hồng; Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh; Phòng Cảnh sát kinh tế: số 14 Đoàn Như Hài, Phường Xóm Chiếu).

Đồng thời, Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo để được tiếp nhận và xử lý theo quy định

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