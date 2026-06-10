Ngày 9-6, tại Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Tổ công tác của Công an TPHCM đã phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước.

Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất thứ ba kể từ đầu năm 2026. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM, đa số các trường hợp bị trục xuất do vi phạm quy định pháp luật về cư trú và nhập cư của Mỹ.

Công an TPHCM tiếp nhận 33 công dân do Mỹ trục xuất

Ngay sau khi tiếp nhận, Tổ công tác đã phối hợp công an địa phương liên hệ thân nhân, thực hiện các thủ tục bảo lãnh theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Thực tiễn cho thấy, khó khăn lớn nhất là hỗ trợ công dân tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về nước. Nhiều trường hợp đã xuất cảnh từ hàng chục năm trước, hồ sơ cư trú không còn đầy đủ, mất liên lạc với thân nhân, tuổi cao hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Đối với những trường hợp không có người bảo lãnh, không có nơi cư trú ổn định, lực lượng chức năng sẽ phối hợp các ngành liên quan đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội để được chăm sóc, hỗ trợ tạm thời.

Thông qua công tác tiếp nhận, Công an TPHCM khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm pháp luật khi học tập, lao động và cư trú ở nước ngoài.