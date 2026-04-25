Công an TPHCM bắt giữ nghi phạm xông vào nhà dân cướp xe trong đêm

Chiều 25-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đã tiếp nhận đối tượng Đinh Minh Đoàn (25 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng xông vào nhà dân giữa đêm cướp xe đã bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 22-4, Đoàn mang theo dao xông vào nhà một phụ nữ bán hủ tiếu tại khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), đe dọa nạn nhân nhằm cướp một xe máy hiệu Yamaha Sirius.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp cùng Phòng PC02 tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy xét nghi phạm.

Đến chiều 24-4, lực lượng chức năng xác định Đoàn là nghi can và đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Phòng PC02 đã phối hợp Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa cũ) tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 14 giờ ngày 25-4, lực lượng công an đã bắt giữ Đoàn khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Long Bình.

Sau đó, nghi phạm được bàn giao cho Phòng PC02, Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.