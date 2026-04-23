Điều tra vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Ngày 23-4, Công an phường Yên Nghĩa (TP Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung.



Nhiều vết thâm trên cơ thể người phụ nữ sau khi bị hành hung. Ảnh: T.V.

Theo phản ánh của bà T.Tr.Th.T. (trú tại phường Yên Nghĩa), sáng 8-4, hai bên mâu thuẫn trong sinh hoạt do gia đình ông B. (hàng xóm) thường xuyên hút thuốc lá trước cửa nhà, ảnh hưởng đến cháu L. (có bệnh nền, dị ứng mùi thuốc lá, thường xuyên chảy máu cam, đang điều trị).

Vì vậy, bà T. đã phun nước dạng sương ra lối đi trước cửa nhà nhằm hạn chế khói thuốc ảnh hưởng đến con và những người xung quanh. Tuy nhiên, bà S. (vợ ông B.) liên tục chửi bới, xúc phạm, túm tóc mẹ con bà T.

"Ngay sau đó, ông B. và con trai tên H. xông vào đánh mẹ con tôi. Họ kéo mẹ con tôi từ cửa ra ngoài ngõ đánh đập" - bà T. phản ánh.

Đáng chú ý, theo bà T., trong lúc xô xát, ông B. dùng dép đánh vào mặt cháu L. dẫn đến chảy máu mũi, rơi vỡ kính cận, sưng vùng mặt.

Bên cạnh đó, H. còn cầm cốc thủy tinh ném thẳng vào phía gia đình bà T. nhưng may mắn mọi người tránh được. Sau đó, nam thanh niên này tiếp tục hành hung mẹ con bà T.

Ngoài ra, bà T. cho biết thêm vào tối 21-4, gia đình ông B. tiếp tục có hành vi chửi bới, đe dọa những người trong gia đình bà.

Theo bà T, gia đình bà rất hoang mang, lo sợ trước hành vi côn đồ của gia đình ông B. Gia đình bà T. đã gửi đơn trình báo về vụ việc tới Công an phường Yên Nghĩa.