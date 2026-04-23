Điều tra vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Hà Nội tố cáo người hàng xóm và con trai ông này đã chửi bới, hành hung, dùng dép đánh chảy máu mũi con trai bà.

Ngày 23-4, Công an phường Yên Nghĩa (TP Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung.

- Ảnh 1.

Nhiều vết thâm trên cơ thể người phụ nữ sau khi bị hành hung. Ảnh: T.V.

Theo phản ánh của bà T.Tr.Th.T. (trú tại phường Yên Nghĩa), sáng 8-4, hai bên mâu thuẫn trong sinh hoạt do gia đình ông B. (hàng xóm) thường xuyên hút thuốc lá trước cửa nhà, ảnh hưởng đến cháu L. (có bệnh nền, dị ứng mùi thuốc lá, thường xuyên chảy máu cam, đang điều trị). 

Vì vậy, bà T. đã phun nước dạng sương ra lối đi trước cửa nhà nhằm hạn chế khói thuốc ảnh hưởng đến con và những người xung quanh. Tuy nhiên, bà S. (vợ ông B.) liên tục chửi bới, xúc phạm, túm tóc mẹ con bà T.

"Ngay sau đó, ông B. và con trai tên H. xông vào đánh mẹ con tôi. Họ kéo mẹ con tôi từ cửa ra ngoài ngõ đánh đập" - bà T. phản ánh.

Đáng chú ý, theo bà T., trong lúc xô xát, ông B. dùng dép đánh vào mặt cháu L. dẫn đến chảy máu mũi, rơi vỡ kính cận, sưng vùng mặt. 

Bên cạnh đó, H. còn cầm cốc thủy tinh ném thẳng vào phía gia đình bà T. nhưng may mắn mọi người tránh được. Sau đó, nam thanh niên này tiếp tục hành hung mẹ con bà T.

Ngoài ra, bà T. cho biết thêm vào tối 21-4, gia đình ông B. tiếp tục có hành vi chửi bới, đe dọa những người trong gia đình bà.

Theo bà T, gia đình bà rất hoang mang, lo sợ trước hành vi côn đồ của gia đình ông B. Gia đình bà T. đã gửi đơn trình báo về vụ việc tới Công an phường Yên Nghĩa.

Tin liên quan

Xác định danh tính đối tượng hành hung phụ nữ giữa phố Quy Nhơn

(NLĐO) – Công an đã xác định danh tính đối tượng hành hung một phụ nữ và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông bị tạm giữ hình sự

(NLĐO)- Tài xế ô tô liên quan tới vụ bóp cổ, hành hung một người đàn ông giữa đường đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự.

Hé lộ nguyên nhân vụ tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Công an xã ở Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa đường, gây xôn xao dư luận

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo