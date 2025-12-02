HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM bắt kẻ cướp giật 1,5 lượng vàng ở tiệm vàng Kim Yến

Anh Vũ

(NLĐO) - Nguyễn Quốc Huy vào tiệm vàng Kim Yến hỏi mua vàng, sau đó ra tay cướp giật tài sản.

Ngày 2-12, Công an phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Quốc Huy, 47 tuổi, do Cướp giật tài sản.

img

Nguyễn Quốc Huy tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30-11, Huy mặc áo tím, đội nón kết, đến tiệm vàng Kim Yến ở đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh yêu cầu xem hai dây lắc vàng 18K (khoảng 1,5 lượng). Khi chủ tiệm đưa vàng cho Huy xem thì Huy cầm lấy bỏ chạy. 

Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp Công an TP HCM vào cuộc truy xét bắt giữ Huy sau 6 giờ tiếp nhận tin báo.

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận hành vi phạm tội. Lực lượng công an kịp thu hồi toàn bộ tang vật trong vụ án. 

Theo Công an phường Cầu Ông Lãnh, các chủ tiệm vàng cần lắp đặt camera giám sát chất lượng cao, hệ thống báo động thông minh, đặc biệt hạn chế việc ra vào tự do, kiểm soát chặt chẽ người lạ, tăng cường nhân sự bảo vệ, thường xuyên tập huấn cho nhân viên về các tình huống cướp giật, cướp có vũ trang để bảo vệ tài sản.

cơ quan điều tra cướp giật tài sản cơ quan công an tiệm vàng hành vi phạm tội
