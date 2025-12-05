Công an TPHCM bắt kẻ cướp giật hai sợi dây chuyền của người phụ nữ 67 tuổi

Ngày 5-12, Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trung Dũng, hay còn gọi là Cu Đỏ, 36 tuổi do Cướp giật tài sản.

Nguyễn Trung Dũng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, chiều 24-11, bà Huỳnh Thủy Thanh, 67 tuổi, ngụ TPHCM chạy xe máy trên qua cầu Kênh Tẻ, hướng về đường Nguyễn Hữu Thọ. Khi vừa xuống dốc cầu thì Dũng đến áp sát, giật 2 sợi dây chuyền, trị giá khoảng 10 triệu đồng của bà Thanh.

Bà Thanh sau đó đến Công an phường Tân Hưng trình báo. Song, bà nói không nhớ rõ vị trí, khu vực không có camera ghi nhận trực tiếp.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Tân Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM rà soát, mở rộng trích xuất camera khu vực phụ cận, khoanh vùng các nhóm nghi vấn theo phương án nghiệp vụ.

Sau 48 giờ sau, cơ quan công an bắt giữ được Dũng. Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết trước đó ở tỉnh Đồng Nai, ngày 24-11 Dũng lên TPHCM, sau khi cướp giật được đã đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Qua trích xuất lý lịch, cho thấy Dũng đã có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và nằm trong diện theo dõi tại địa bàn giáp ranh.