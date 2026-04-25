Công an TPHCM bắt kẻ lừa đảo lấy vé số của người già, tàn tật

Ngày 25-4, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với Công an phường Tây Thạnh (TPHCM) bắt giữ Cao Thị Kim Châu (SN 1984) và Nguyễn Thị Hồng Nhi (SN 1986) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 7-4, chị Tô Thị Hồng Ngọc (người bán vé số dạo tại KCN Tân Bình) bị một phụ nữ đi xe máy tiếp cận, giả quen biết và hỏi mua 150 tờ vé số, hẹn trả tiền sau.

Cao Thị Kim Châu tại công an

Do tin tưởng, chị Ngọc giao vé nhưng sau đó không liên lạc được. Đến ngày 12-4, nạn nhân trình báo công an.

Qua điều tra, công an xác định thủ phạm là Châu và Nhi. Tại cơ quan công an, Châu khai do hoàn cảnh khó khăn, chồng bệnh nặng nên từ khoảng tháng 5/2025 đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Công an dựng lại hiện trường

Châu thường chạy xe máy trên nhiều tuyến đường, nhắm vào người bán vé số dạo, đặc biệt là người lớn tuổi, tật nguyền rồi giả vờ quen biết để mua số lượng lớn và hẹn trả tiền sau nhằm chiếm đoạt.

Số lượng vé số Châu chiếm đoạt mỗi lần từ 40 đến hơn 200 tờ. Đối tượng khai đã thực hiện nhiều vụ tại các khu vực với nhiều nạn nhân khác nhau trong năm 2025 và đầu năm 2026. Riêng tháng 3-2026, Châu tiếp tục gây ra hàng loạt vụ, có lần chiếm đoạt tới 262 tờ vé số của một phụ nữ lớn tuổi.

Sau khi lừa được vé số, Châu bán lại cho Nguyễn Thị Hồng Nhi với giá khoảng 8.000 đồng/tờ.

Dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp, Nhi vẫn thu mua để bán lại kiếm lời. Toàn bộ số tiền thu được, Châu dùng cho chi tiêu cá nhân và sinh hoạt gia đình.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại, 1 xe máy và 1,2 triệu đồng, đồng thời xác định thêm một số bị hại khác. Đáng chú ý, Châu từng có tiền sự và bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự năm 2023.