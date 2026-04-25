Công an TPHCM bắt kẻ lừa đảo lấy vé số của người già, tàn tật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt kẻ lừa đảo lấy vé số của người già, tàn tật

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt người lừa đảo người già, người tàn tật chiếm đoạt vé số rồi bán lại cho kẻ khác

Ngày 25-4, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với Công an phường Tây Thạnh (TPHCM) bắt giữ Cao Thị Kim Châu (SN 1984) và Nguyễn Thị Hồng Nhi (SN 1986) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 7-4, chị Tô Thị Hồng Ngọc (người bán vé số dạo tại KCN Tân Bình) bị một phụ nữ đi xe máy tiếp cận, giả quen biết và hỏi mua 150 tờ vé số, hẹn trả tiền sau. 

Công an TPHCM bắt kẻ lừa đảo lấy vé số của người già, tàn tật - Ảnh 1.

Cao Thị Kim Châu tại công an

Do tin tưởng, chị Ngọc giao vé nhưng sau đó không liên lạc được. Đến ngày 12-4, nạn nhân trình báo công an.

Qua điều tra, công an xác định thủ phạm là Châu và Nhi. Tại cơ quan công an, Châu khai do hoàn cảnh khó khăn, chồng bệnh nặng nên từ khoảng tháng 5/2025 đã nảy sinh ý định lừa đảo. 

Công an TPHCM bắt kẻ lừa đảo lấy vé số của người già, tàn tật - Ảnh 2.

Công an dựng lại hiện trường

Châu thường chạy xe máy trên nhiều tuyến đường, nhắm vào người bán vé số dạo, đặc biệt là người lớn tuổi, tật nguyền rồi giả vờ quen biết để mua số lượng lớn và hẹn trả tiền sau nhằm chiếm đoạt.

Số lượng vé số Châu chiếm đoạt mỗi lần từ 40 đến hơn 200 tờ. Đối tượng khai đã thực hiện nhiều vụ tại các khu vực với nhiều nạn nhân khác nhau trong năm 2025 và đầu năm 2026. Riêng tháng 3-2026, Châu tiếp tục gây ra hàng loạt vụ, có lần chiếm đoạt tới 262 tờ vé số của một phụ nữ lớn tuổi.

Sau khi lừa được vé số, Châu bán lại cho Nguyễn Thị Hồng Nhi với giá khoảng 8.000 đồng/tờ. 

Dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp, Nhi vẫn thu mua để bán lại kiếm lời. Toàn bộ số tiền thu được, Châu dùng cho chi tiêu cá nhân và sinh hoạt gia đình.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại, 1 xe máy và 1,2 triệu đồng, đồng thời xác định thêm một số bị hại khác.  Đáng chú ý, Châu từng có tiền sự và bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự năm 2023.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt TikToker chuyên trị "âm binh quấy phá"

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt TikToker Nguyễn Văn Dũng, người đã sử dụng tài khoản "Master Dũng Văn" để trục lợi

Công an TPHCM bắt thanh niên cho vay lãi nặng

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt đối tượng cho "vay đứng" khiến nhiều nạn nhân rơi vào vòng xoáy nợ nần

Công an TPHCM vào cuộc làm rõ clip đang gây xôn xao mạng xã hội

(NLĐO) - Sau khi va chạm giao thông, tài xế xe công nghệ dùng hung khí đánh người đi đường

lừa đảo vé số Công an TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo