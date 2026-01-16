Công an TPHCM bắt người phụ nữ "gây đau khổ" cho nhiều tiệm vàng

Ngày 16-1, Công an phường An Đông, TPHCM thông tin đã bắt giữ L.T.P.T, 42 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng, do trộm vàng tại khu vực chợ An Đông.

L.T.P.T từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 15-1, chị N.T.T.N - tiểu thương kinh doanh trang sức tại tầng hầm Chợ An Đông đến Công an phường trình báo về việc bị mất trộm vàng.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, một phụ nữ mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm tiến đến quầy chị T. Người này không hỏi giá hay xem mẫu mà chỉ đứng bấm điện thoại. Lợi dụng lúc chị N. bận rộn tư vấn cho khách, người này đã lấy đi một lắc tay vàng trắng trị giá khoảng 160 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Vào cuộc truy xét, đến tối cùng ngày, Công an phường An Đông phối hợp Công an TPHCM bắt giữ L.T.P.T khi đang trốn tại một khách sạn trên trên địa bàn phường An Lạc. L.T.P.T cho biết đang định tẩu thoát về Đà Nẵng.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 1 sợi dây chuyền (trị giá ước tính khoảng 120 triệu đồng) và hơn 130 triệu đồng do tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có.

Đáng chú ý, L.T.P.T là đối tượng cộm cán với 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù. Qua đấu tranh, T. còn khai nhận thực hiện vụ trộm tại một tiệm vàng ở phường An Lạc như nói trên.

Công an phường An Đông đang tiếp tục truy xét cũng cố hồ sơ khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật.