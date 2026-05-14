Công an TPHCM bắt nhóm người xông vào nhà cướp tài sản để siết nợ

Ngày 14-5, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với Công an xã Nhuận Đức (TPHCM) bắt giữ Ngô Quang Thức (SN 1985), Ngô Hoài Tấn (SN 1982) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Bị bắt sau 48 giờ gây án

Trước đó, chiều 9-5, nhóm Thức được bà Nguyễn Thị Bắc uỷ quyền đi đòi nợ bà T.T.E. Sau khi được uỷ quyền, nhóm Thức đi xe máy đến nhà anh T.C.H để tìm bà T.T.E.

Tại đây, dù anh H xác nhận bà E. không có ở nhà nhưng Thức vẫn tỏ thái độ hung hãn, dùng đá ném vào chân, gây thương tích cho cha ruột anh H.

Công an TPHCM bắt Tấn và Thức sau 48 giờ thực hiện hành vi

Chưa dừng lại, Thức và Tấn phá cổng, xông thẳng vào sân nhà anh H. rồi dùng hung khí khống chế, cướp tài sản. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhuận Đức phối hợp với VKSND Khu vực 8 khẩn trương khám nghiệm hiện trường và truy xét nhanh.

Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập, bắt giữ nhóm Thức và đang làm rõ hành vi của những người liên quan.

Khuyến cáo của công an

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Nhuận Đức khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi phát sinh các tranh chấp dân sự, đặc biệt là tranh chấp liên quan đến nợ nần.

Theo đó, mọi mâu thuẫn cần được giải quyết thông qua con đường pháp lý, chủ yếu là khởi kiện tại tòa án; mọi hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa hoặc thuê người đòi nợ bằng các biện pháp trái pháp luật đều có thể bị xử lý hình sự.

Người dân cũng cần thận trọng khi ủy quyền cho người khác thu hồi nợ, tránh giao cho các đối tượng có biểu hiện côn đồ, manh động để không phát sinh trách nhiệm pháp lý liên đới.