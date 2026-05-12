Pháp luật

Công an TPHCM bắt 3 người phụ nữ cùng thực hiện một hành vi

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt 3 phụ nữ cùng thực hiện một hành vi sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân

Ngày 12-5, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online.

Công an TPHCM đã bắt Trang, Phương và Hạnh (từ trái qua)

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, Phương và Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. 

Các đối tượng tổ chức từ 10 đến 15 hụi viên mỗi dây, với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng "hụi chết", các đối tượng đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia các dây hụi. Từ đó, hình thành hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.

Theo Công an TPHCM, Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Trong khi đó, Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.

Ngoài ra, mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng lên đến hàng tỉ đồng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng; tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng trên mạng xã hội. 

Thực tế cho thấy nhiều đối tượng đã lợi dụng hình thức hụi online để dụ dỗ, ép buộc người tham gia vay tiền với lãi suất rất cao, khiến người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần, mất khả năng chi trả, kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh, trật tự.

Mọi hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức hụi biến tướng nhằm trục lợi bất chính sẽ bị cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

