Pháp luật

Công an TPHCM bắt người bất ngờ đột nhập Circle K cướp tài sản

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt người đột nhập cửa hàng Circle K cướp tài sản sau 6 giờ đối tượng thực hiện hành vi gây án

Ngày 12-5, Công an phường Bình Thới (TPHCM) cho biết đã phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ Vương Vĩnh An (SN 1986) về hành vi cướp tài sản. 

Vương Vĩnh An bị bắt sau 6 tiếng đột nhập cửa hàng tiện lợi Circle K, trên đường Dương Đình Nghệ, phường Bình Thời, TPHCM.

Công an TPHCM bắt Vương Vĩnh An sau 6 giờ gây án

Công an TPHCM bắt Vương Vĩnh An sau 6 giờ gây án

Cụ thể, sáng 11-5, Công an phường Bình Thới tiếp nhận tin báo từ anh Trần Đ.H.Q. (SN 2000) về việc rạng sáng 11-5, một nam thanh niên đi xe tay ga, đeo khẩu trang vào cửa hàng Circle K tại số 17 Dương Đình Nghệ (phường Bình Thới) mua đồ.

Trong lúc nhân viên đang thanh toán, thanh niên lấy trong túi quần một vật giống súng, khống chế nhân viên và lấy đi số tiền 2,2 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ngoài số tiền trên, cửa hàng không bị mất mát tài sản gì khác.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Công an phường Bình Thới đã nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. 

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 11-5, lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án, thu giữ một số tang vật liên quan.

Tại Công an phường Bình Thới, Vương Vĩnh An đã thừa nhận hành vi của mình. Qua xét nghiệm ma túy, kết quả đối tượng dương tính Methamphetamine.

