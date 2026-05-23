HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM tiếp nhận 7 công dân bị trục xuất

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp tiếp nhận 7 công dân bị trục xuất và khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời làm việc ở nước ngoài

Ngày 23-5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận 7 công dân Việt Nam bị phía Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Đáng chú ý, trong số 7 công dân được tiếp nhận có 6 trường hợp xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục xuất cảnh theo quy định, mặc dù trước đó đều đã được cấp hộ chiếu hợp lệ.

Công an TPHCM tiếp nhận 7 công dân bị trục xuất: Cảnh giác trước lừa đảo xuất cảnh 2026 - Ảnh 1.

Công an TPHCM tiếp nhận 7 công dân bị trục xuất

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 công dân nêu trên về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định".

Qua làm việc ban đầu, các công dân cho biết đã bị các đối tượng môi giới, lôi kéo thông qua các tài khoản mạng xã hội với những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" sang Campuchia làm việc. 

Đa số là lao động trẻ, chưa có việc làm ổn định nên dễ bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép để tham gia lao động tại các cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia và cư trú bất hợp pháp.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập hấp dẫn nhưng không rõ thông tin.

Người dân không nên xuất cảnh trái phép hoặc làm việc tại nước ngoài thông qua các đường dây môi giới bất hợp pháp để tránh rơi vào các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an toàn của bản thân.

Tin liên quan

CLIP: Hành trình phá án và chân dung đường dây ma tuý lớn Công an TPHCM vừa triệt phá

CLIP: Hành trình phá án và chân dung đường dây ma tuý lớn Công an TPHCM vừa triệt phá

(NLĐO) - Từ một đầu mối ban đầu, Công an TPHCM đã theo dõi các đối tượng len lỏi vào từng con hẻm nhỏ để bắt hầu hết các đối tượng trong đường dây

CLIP: Trinh sát Công an TPHCM rượt đuổi đường dây ma tuý như phim hành động

(NLĐO) - Từ một đối tượng nghiện, mua bán nhỏ lẻ, Công an TPHCM đã lập chuyên án, truy bắt 140 đối tượng trong đường dây ma tuý

Công an TPHCM bắt 140 người trong chuyên án ma tuý cực lớn

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt 140 người liên quan đến chuyên án ma tuý vừa được khám phá

TPHCM Công an TPHCM bị trục xuất Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo