Ngày 23-5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận 7 công dân Việt Nam bị phía Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Đáng chú ý, trong số 7 công dân được tiếp nhận có 6 trường hợp xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục xuất cảnh theo quy định, mặc dù trước đó đều đã được cấp hộ chiếu hợp lệ.

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 công dân nêu trên về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định".

Qua làm việc ban đầu, các công dân cho biết đã bị các đối tượng môi giới, lôi kéo thông qua các tài khoản mạng xã hội với những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" sang Campuchia làm việc.

Đa số là lao động trẻ, chưa có việc làm ổn định nên dễ bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép để tham gia lao động tại các cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia và cư trú bất hợp pháp.