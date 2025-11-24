Công an TPHCM chi viện khẩn cấp hỗ trợ bà con vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TPHCM chi viện khẩn cấp hỗ trợ bà con vùng lũ

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của nhiều phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đã đến vùng ngập lụt hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau lũ

Ngày 24-11, Công an TPHCM cho biết hơn 500 chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, CSGT, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã được điều động hỗ trợ các tỉnh vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề lũ lụt.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, nhiều vùng lũ quét bị cô lập và được đánh giá là khẩn cấp cấp độ cao, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lên đường chi viện, hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn.

Công an TPHCM chi viện khẩn cấp hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Công an TPHCM chi viện khẩn cấp hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh 2.

Công an TPHCM chi viện khẩn cấp hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh 3.

Công an TPHCM chi viện khẩn cấp hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh 4.

Công an TPHCM chi viện khẩn cấp hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh 5.

Các chiến sĩ Công an TPHCM hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Nhận mệnh lệnh từ Giám đốc Công an TP HCM, từ ngày 22-11, 6 trung đội cảnh sát cơ động với 200 cán bộ chiến sĩ đã xuất phát từ TPHCM, vượt quãng đường hơn 400 km đến Khánh Hòa. Tại đây, đơn vị phối hợp cùng các đơn vị chức năng chia thành các tổ đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cùng thời điểm, hơn 100 chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đến khu vực Gia Lai hỗ trợ địa phương.

Dù trời tiếp tục mưa, song việc khắc phục hậu quả vẫn được triển khai liên tục. Người dân địa phương bày tỏ sự xúc động về tình cảm của chiến sĩ Công an TPHCM đã làm việc liên tục, dù trước đó đi quãng đường xa.

Công an TPHCM chi viện khẩn cấp hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh 6.

Ăn vội để tiếp tục hỗ trợ người dân

Song song đó, sáng 23-11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện chi viện hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng tham gia chi viện bao gồm 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 30 phương tiện và công cụ cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng.

Đoàn công tác được trang bị đầy đủ xe chữa cháy, xe chỉ huy, xe bồn tiếp nước cùng các trang thiết bị hiện đại như drone, flycam, áo phao và thiết bị cứu hộ. Ngay trong sáng sớm, toàn bộ lực lượng đã được chia thành 4 tổ công tác lên đường triển khai đến tất cả các xã thuộc địa bàn Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại hiện trường, lực lượng PCCC TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng quân sự địa phương, tập trung vào công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại các trường học, nhà trẻ và trụ sở UBND.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng đã tổ chức triển khai vệ sinh, tẩy rửa sạch sẽ tại 33 trụ sở gồm UBND cấp xã, trường học và các cơ sở giáo dục. Mục tiêu quan trọng là sớm đưa các em học sinh trở lại trường học, ổn định đời sống người dân. Công tác hậu cần được chủ động thực hiện, đồng thời lực lượng đã trực tiếp hỗ trợ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng thiên tai.

Công an TPHCM nhấn mạnh: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ lên đường đều mang theo niềm tin của tập thể và kỳ vọng của thành phố, là những người trẻ dám dấn thân, không ngại khó khăn, gian khổ, chịu được áp lực công việc nặng nề và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân"

Các chiến sĩ cũng chủ động bảo đảm hậu cần, nhiên liệu, ăn uống, nghỉ ngơi, để không phiền hà người dân hay chính quyền địa phương.

Song song đó, lực lượng còn chia sẻ mì gói, bánh và nước uống cho người dân khó khăn, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", "vì nhân dân phục vụ".

Tin liên quan

Công an TPHCM điều tra vụ án tại "ECOHOME Bình Thạnh" và "ECOHOME quận 3"

Công an TPHCM điều tra vụ án tại "ECOHOME Bình Thạnh" và "ECOHOME quận 3"

(NLĐO) - Công an TPHCM đang điều tra vụ án xảy ra tại "ECOHOME Bình Thạnh", "ECOHOME quận 3" và tạm giam 5 người

Công an TPHCM hướng dẫn cài ứng dụng xem phạt nguội dễ dàng

(NLĐO) - Với 4 bước đơn giản, Công an TPHCM hướng dẫn người dân cài ứng dụng để xem phạt nguội một cách dễ dàng

Công an TP HCM kết luận vụ các cựu lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI nhận hối lộ

(NLĐO) - Các cựu lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI đã nhận hối lộ để một cặp vợ chồng nhập lậu khối lượng lớn sản phẩm động vật từ Châu Âu

miền Trung lũ lụt Phú Yên hỗ trợ Công an TPHCM chi viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo