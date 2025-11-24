Công an TPHCM chi viện khẩn cấp hỗ trợ bà con vùng lũ

Ngày 24-11, Công an TPHCM cho biết hơn 500 chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, CSGT, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã được điều động hỗ trợ các tỉnh vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề lũ lụt.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, nhiều vùng lũ quét bị cô lập và được đánh giá là khẩn cấp cấp độ cao, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lên đường chi viện, hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn.

Các chiến sĩ Công an TPHCM hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Nhận mệnh lệnh từ Giám đốc Công an TP HCM, từ ngày 22-11, 6 trung đội cảnh sát cơ động với 200 cán bộ chiến sĩ đã xuất phát từ TPHCM, vượt quãng đường hơn 400 km đến Khánh Hòa. Tại đây, đơn vị phối hợp cùng các đơn vị chức năng chia thành các tổ đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cùng thời điểm, hơn 100 chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đến khu vực Gia Lai hỗ trợ địa phương.

Dù trời tiếp tục mưa, song việc khắc phục hậu quả vẫn được triển khai liên tục. Người dân địa phương bày tỏ sự xúc động về tình cảm của chiến sĩ Công an TPHCM đã làm việc liên tục, dù trước đó đi quãng đường xa.

Ăn vội để tiếp tục hỗ trợ người dân

Song song đó, sáng 23-11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện chi viện hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng tham gia chi viện bao gồm 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 30 phương tiện và công cụ cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng.

Đoàn công tác được trang bị đầy đủ xe chữa cháy, xe chỉ huy, xe bồn tiếp nước cùng các trang thiết bị hiện đại như drone, flycam, áo phao và thiết bị cứu hộ. Ngay trong sáng sớm, toàn bộ lực lượng đã được chia thành 4 tổ công tác lên đường triển khai đến tất cả các xã thuộc địa bàn Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại hiện trường, lực lượng PCCC TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng quân sự địa phương, tập trung vào công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại các trường học, nhà trẻ và trụ sở UBND.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng đã tổ chức triển khai vệ sinh, tẩy rửa sạch sẽ tại 33 trụ sở gồm UBND cấp xã, trường học và các cơ sở giáo dục. Mục tiêu quan trọng là sớm đưa các em học sinh trở lại trường học, ổn định đời sống người dân. Công tác hậu cần được chủ động thực hiện, đồng thời lực lượng đã trực tiếp hỗ trợ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng thiên tai.

Công an TPHCM nhấn mạnh: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ lên đường đều mang theo niềm tin của tập thể và kỳ vọng của thành phố, là những người trẻ dám dấn thân, không ngại khó khăn, gian khổ, chịu được áp lực công việc nặng nề và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân"

Các chiến sĩ cũng chủ động bảo đảm hậu cần, nhiên liệu, ăn uống, nghỉ ngơi, để không phiền hà người dân hay chính quyền địa phương.

Song song đó, lực lượng còn chia sẻ mì gói, bánh và nước uống cho người dân khó khăn, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", "vì nhân dân phục vụ".