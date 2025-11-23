Công an TPHCM phối hợp khám chữa bệnh, tặng quà cho người có công

Ngày 23-11, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TPHCM cho biết vừa tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; hướng dẫn công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn 2 xã Trừ Văn Thố và Phước Thành (TPHCM).

Công an TP HCM trao quà đến người dân

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TPHCM đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Trung tâm y tế khu vực Hoà Hưng tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho người dân 2 xã trên.

Khám bệnh, cấp thuốc cho người có công, hộ gia đình khó khăn

Đồng thời, các đơn vị đã trao tặng 190 phần quà cho gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã.

Hoạt động lần này có nghĩa quan trọng nhằm góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm các vấn đề phức tạp, nguy cơ hình thành điểm nóng.

Qua đó góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở trong thời gian tới, nhất là trước, trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031.