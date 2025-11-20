Công an TP HCM kết luận vụ các cựu lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI nhận hối lộ

Ngày 20-11, Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Lý Hoài Vũ (cựu Chi cục phó Chi cục Thú y vùng VI), Nguyễn Minh Thành (cựu nhân viên thuộc Chi cục Thú y vùng VI), Trần Trung Nhân (cựu Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) về tội "Nhận hối lộ".

Trụ sở Chi cục Thú y vùng VI. Ảnh: Phạm Dũng

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng đề nghị truy tố 20 bị can khác về các tội "Đưa hối lộ", "Buôn lậu", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hồ sơ vụ án thể hiện Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật loài nhai lại (cừu, bò…) có nguồn gốc từ Châu Âu từng có hoặc có nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Hai bị can Bạch Đức Lữu (trái) và Lý Hoài Vũ

Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số công ty đã qua mặt cơ quan thú y, nhập khẩu sản phẩm động vật từ các quốc gia Châu Âu.

Vợ chồng Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa và thuê người khác làm giám đốc công ty này.

Bên cạnh đó, vợ chồng Bình còn lập thêm 5 công ty khác với mục đích nhập khẩu trái phép các sản phẩm bột hồng cầu, bột xương loài động vật nhai lại (bò, cừu,...) ở các quốc gia không được nhập vào Việt Nam về bán cho các xưởng, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, nhằm thu lợi bất chính.

Vợ chồng Bình chỉ đạo cấp dưới làm giả nhiều giấy tờ để nhập khẩu trái phép hai lô hàng là bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ Pháp. Đây là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Trần Nguyên Bình cùng vợ là Đỗ Thuỳ Nhung bỏ trốn ra nước ngoài nên Công an TP HCM đã ra Quyết định truy nã đồng thời đề nghị Bộ Công an ra thông báo truy nã quốc tế.

Tháng 8-2023, Công an TP HCM phát hiện Công ty Hoàng Sa đang vận chuyển 10 container thuộc hai lô hàng trị giá trên 6,5 tỉ đồng nêu trên.

Cơ quan công an còn xác định từ năm 2020, vợ chồng Bình đã chỉ đạo nhân viên làm giả nhiều giấy tờ nhập khẩu tổng cộng 750 lô hàng với tổng khối lượng gần 116.500 tấn, trị giá hơn 1.764 tỉ đồng.

Để việc nhập khẩu trơn tru, vợ chồng Bình đã chung chi cho trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện thuộc Chi cục Thú y vùng VI là Trần Trung Nhân. Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023, Nhân đã nhận tổng cộng 2,9 tỉ đồng.

Số tiền nhận hối lộ này, Nhân đem về chia lại cho Bạch Đức Lữu (40%), Lý Hoài Vũ (30%) còn lại các nhân viên, kiểm dịch viên được chia từ 5 triệu đến 7 triệu đồng/tháng và Nhân giữ lại một phần cho mình.

Bên cạnh việc nhận tiền từ vợ chồng Bình, Trần Trung Nhân còn nhận tiền định kỳ từ Nguyễn Minh Thành từ 30 triệu đến 100 triệu đồng mỗi 2 đến 3 tháng. Tổng cộng Nhân đã nhận từ Thành khoảng 1 tỉ đồng. Ông Nhân khai rằng số tiền này các doanh nghiệp gửi cảm ơn trạm vì trạm đã tạo điều kiện giải quyết nhanh đối với các lô hàng.

Như vậy, các cơ quan chức năng xác định ông Nhân đã chia cho ông Bạch Đức Lữu 1,2 tỉ đồng, chia cho ông Vũ khoảng 800 triệu đồng; đưa cho mỗi kiểm dịch viên trong trạm kiểm dịch từ 5-7 triệu đồng/tháng, tổng cộng khoảng 2,5 tỉ đồng. Sau khi chi trả các khoảng tiền khác, ông Nhân giữ lại 1 tỉ đồng cho riêng mình.