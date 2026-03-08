Công an TPHCM đang tìm người phụ nữ mặc váy trắng ở nhà ga T3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Công an TPHCM đang tìm người phụ nữ mặc váy trắng ở nhà ga T3

Đông Hoa

(NLĐO) -Công an phường Bảy Hiền đang tìm người phụ nữ mặc áo đỏ, váy trắng trong vụ người mặc áo xe ôm công nghệ có dấu hiệu gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan thông tin "Người mặc áo xe ôm công nghệ có dấu hiệu gây rối trước nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất", chiều 8-3, Công an phường Bảy Hiền (TPHCM) thông báo tìm người phụ nữ mặc váy trắng.

Camera ghi lại vụ việc.

Công an phường Bảy Hiền đã triệu tập nam thanh niên mặc áo khoác Grab có hành vi gây rối và cố ý làm hư hỏng tài sản của 1 khách nữ xảy ra lúc 0 giờ 15 phút ngày 8-3 tại cửa ra nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Việc tìm ra người phụ nữ nhằm tiến hành củng cố hồ sơ xử lý nam thanh niên. Qua trích xuất video ghi nhận người phụ nữ có đặc điểm cao khoảng 1,6 m, mặc áo đỏ, váy trắng.

Cơ quan công an yêu cầu người liên quan hoặc người dân biết thông tin liên hệ ngay với Công an Phường Bảy Hiền ở địa chỉ 290 Âu Cơ, phường Bảy Hiền hoặc qua số điện thoại: 028.38650410.

Như đã thông tin, mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ liên tục đập phá đồ đạc trên đường. Lúc này, một phụ nữ đến can ngăn nhưng người này không dừng lại mà còn vung tay dọa đánh, đồng thời đuổi theo, giật nón và ném mạnh vào người phụ nữ.

Đáng nói, dù có nhiều người can ngăn nhưng người đàn ông tiếp tục đập phá, thậm chí lôi quần áo, đồ đạc từ trong hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Tin liên quan

Công an TPHCM nói về việc triển khai camera AI để phát hiện tài xế dùng điện thoại khi lái xe

Công an TPHCM nói về việc triển khai camera AI để phát hiện tài xế dùng điện thoại khi lái xe

(NLĐO) - Camera AI sẽ được tích hợp với thiết bị giám sát hành trình để nhận diện, xử lý vi phạm.

Truy tìm người thân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở TP HCM

(NLĐO) - Bé gái sơ sinh nặng 3,4 kg, chưa rõ ngày sinh

Truy tìm người gây tai nạn cho nữ phụ xe buýt ở TP HCM

(NLĐO) - Đang cùng một người bạn gái qua đường, nữ phụ xe buýt bị một người đàn ông tông dẫn đến đa chấn thương.

mạng xã hội sân bay Tân Sơn Nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo