Pháp luật

Người mặc áo xe ôm công nghệ có dấu hiệu gây rối trước nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Vũ

(NLĐO) - Mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ liên tục đập phá đồ đạc trên đường

Ngày 8-3, Công an phường Bảy Hiền (TPHCM) đang mời một số người để xác minh vụ người đàn ông có dấu hiệu "gây rối trật tự công cộng" trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ liên tục đập phá đồ đạc trên đường. Lúc này, một phụ nữ đến can ngăn nhưng người này không dừng lại mà còn vung tay dọa đánh, đồng thời đuổi theo, giật nón và ném mạnh vào người phụ nữ.

Đáng nói, dù có nhiều người can ngăn nhưng người đàn ông tiếp tục đập phá, thậm chí lôi quần áo, đồ đạc từ trong hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Camera ghi lại vụ việc.

Liên quan tới "những cái đầu nóng" gây mất ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự tương tự, hôm 15-2, Công TPHCM bắt khẩn cấp Vũ Văn Thái, 52 tuổi và của Phan Tiến Mai, 53 tuổi.

Theo điều tra, chiều 11-2, tại khu vực đường Trường Sơn, trước lối ra ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Thái đi xe ôm công nghệ xảy ra va chạm nhẹ với ô tô do Mai lái.

Cơ quan điều tra xác định thay vì phối hợp giải quyết, hai bên đã chặn đầu xe, đập phá, xô xát, thậm chí trèo lên nắp capo khi phương tiện đang di chuyển. Sự việc đã gây náo loạn khu vực và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hay trưa 9-2, trên đường Bạch Đằng (hướng vào ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất), Lê Tấn Cường (47 tuổi, tài xế xe buýt) trong quá trình điều khiển phương tiện đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, chạy xe công nghệ).

Hai bên dừng xe giữa tuyến đường có mật độ giao thông cao rồi lao vào xô xát, sử dụng vật cứng tấn công nhau gây mất trật tự và cản trở giao thông.

Công an TPHCM sau đó đã bắt khẩn cấp Cường và Hùng.

