Công an TPHCM điều tra vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc

Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, phát hiện giữa năm 2024 tại một bệnh viện trên đường Âu Dương Lân (TPHCM).

Trong vụ án này, Công an TPHCM đã khởi tố bị can Hồ Vũ Hùng (42 tuổi, ngụ xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về tội tổ chức đánh bạc.

Công an TPHCM đã khởi tố Hồ Vũ Hùng

Điều tra ban đầu, năm 2023, khi đang làm quản lý tại quán nhậu 3 Anh Em (quận 4 cũ), Hùng quen biết một người tên Nam (chưa rõ lai lịch). Qua trò chuyện, Hùng biết Nam có tài khoản cá độ bóng đá trên mạng.

Đến đầu tháng 5-2024, Hùng liên hệ với Nam lấy đường dẫn vào một trang web và tài khoản cá cược để đưa cho người khác tham gia. Mục đích của Hùng là để hưởng tiền hoa hồng từ người chơi.

Tài khoản này có 2.000 điểm, các bên quy ước mỗi điểm tương ứng 50.000 đồng.

Công an TPHCM xác định Nam và Hùng đã tổ chức cho người khác tham gia đánh bạc, thắng thua bằng tiền trên mạng internet.

Quá trình điều tra, công an xác định người tên Nam khoảng 42 tuổi, cao khoảng 1,63m, dáng người vừa, nói giọng miền Bắc, tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh. Nam được xác định là người đã cùng Hồ Vũ Hùng tổ chức đánh bạc.

Để làm rõ sự thật khách quan của vụ án, Công an TPHCM đề nghị Nam và các đối tượng hỗ trợ đến trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.