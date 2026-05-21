Công an TPHCM lên tiếng về tình trạng nói xấu, xúc phạm người khác trên mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Công an TPHCM lên tiếng về tình trạng nói xấu, xúc phạm người khác trên mạng

Tin - ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Trước tình trạng nói xấu, bôi nhọ người khác trên không gian mạng đang có chiều hướng gia tăng, Công an TPHCM đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn

Ngày 21-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TPHCM đã lên tiếng về tình trạng nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên không gian mạng đang có chiều hướng gia tăng.

Công an TPHCM lên tiếng về tình trạng nói xấu, xúc phạm người khác trên mạng - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo đó, Công an thành phố đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện các tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng nhằm rà soát, gỡ bỏ các nội dung vi phạm, ngăn chặn thông tin xấu độc lan truyền. 

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng, nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia mạng xã hội; khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không đăng tải hoặc bình luận các nội dung mang tính xúc phạm, kích động, bôi nhọ người khác. 

Đối với các trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, đặc biệt đối với các hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, tổ chức và xã hội.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Đồng thời, kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Tin liên quan

8 học sinh tiểu học ở TPHCM lập nhóm nói xấu, vu khống bạn cùng lớp: Nhà trường báo cáo gì?

8 học sinh tiểu học ở TPHCM lập nhóm nói xấu, vu khống bạn cùng lớp: Nhà trường báo cáo gì?

(NLĐO)- Theo phản ánh, một nhóm học sinh gồm 8 em lập nhóm nói xấu, vu khống một bạn nữ cùng lớp. Đáng tiếc, những học sinh này chỉ mới ở độ tuổi tiểu học

Chế tài xử lý TikToker "Thằng Thợ Đụng" nói xấu phụ nữ Huế và Quảng Trị

(NLĐO) - Nam thanh niên trong video trên kênh TikTok "Thằng Thợ Đụng" phát ngôn "Đứa mô nói con gái Huế hiền rứa? Đứa mô?"

Bị cô lập và nói xấu, nữ sinh làm điều khiến gia đình bàng hoàng

(NLĐO) - Nữ sinh buồn bã, thu mình, dễ cáu gắt. Mất ngủ kéo dài, cộng thêm kết quả học tập giảm sút làm tâm lý càng tiêu cực.

công an không gian mạng TPHCM Công an TPHCM bôi nhọ nói xấu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo