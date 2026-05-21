Công an TPHCM lên tiếng về tình trạng nói xấu, xúc phạm người khác trên mạng

Ngày 21-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TPHCM đã lên tiếng về tình trạng nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên không gian mạng đang có chiều hướng gia tăng.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo đó, Công an thành phố đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện các tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng nhằm rà soát, gỡ bỏ các nội dung vi phạm, ngăn chặn thông tin xấu độc lan truyền.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng, nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia mạng xã hội; khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không đăng tải hoặc bình luận các nội dung mang tính xúc phạm, kích động, bôi nhọ người khác.

Đối với các trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, đặc biệt đối với các hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, tổ chức và xã hội.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Đồng thời, kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.