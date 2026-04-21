Pháp luật

Lãnh án chung thân chỉ vì tin nhắn "nói xấu”

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Dù nhiều lần được can ngăn, bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội đến cùng

Sáng 21-4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đoàn Văn Trọng (SN 1997, quê Tiền Giang) tù chung thân về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, thông qua giới thiệu của bạn bè, Đoàn Văn Trọng biết chị N.T.L đang làm thủ tục ly hôn với chồng là anh N.A.P.

- Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Đến tháng 5-2024, Trọng và chị L. có quan hệ tình cảm, sau đó Trọng đến sống chung nhà trọ với chị L.

Tối 27-6-2024, Trọng xem điện thoại của chị L. thấy nội dung tin nhắn anh P. nói xấu và chửi Trọng nên Trọng lấy con dao tìm đến nhà anh P. Chị L. cố gắng can ngăn Trọng nhưng không được.

Đến khuya ngày 28-6-2024, Trọng đến nơi và gọi anh P. ra nói chuyện, Trọng hỏi anh P. tại sao nói xấu mình, anh P. không thừa nhận rồi cả 2 dẫn đến mâu thuẫn.

Trọng rút dao định tấn công thì anh P. chạy vào nhà, rồi Trọng đứng trước nhà anh P. chửi bới.

Khoảng 2 phút sau, anh P. từ trong nhà đi ra cùng 3 người khác có cầm côn nhị khúc bằng kim loại và thanh kim loại hình trụ dài. Thấy vậy, chị L. đẩy Trọng đi lùi về hướng ngã 3 đường, còn Trọng thì vừa đi vừa chửi.

Cả 3 người phía anh P. lao vào đánh trúng vào vai, trán, đầu, mũi của Trọng; Trọng lập tức cầm dao xông vào 3 người đâm trúng nhiều vị trí cằm, khuỷu tay phải, mạn sườn, nặng nhất đâm 1 nhát vào vùng ngực của anh P. khiến anh này. ngã gục xuống đường.

Anh P. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập việc. Trọng sau đó bỏ chạy rồi bắt xe ôm đến công an đầu thú, giao nộp hung khí gây án. Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và bày tỏ sự ăn năn, hối cải.

án chung thân giết người
