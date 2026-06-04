Công an TPHCM mở đường cho “xe chở sự sống” chỉ trong 4 phút

Ngày 4-6, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết vừa hỗ trợ vận chuyển trái tim nhằm cứu chữa cho bệnh nhân.

Khoảng 19 giờ 3-6, Phòng CSGT tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 về trường hợp hiến tạng đặc biệt nhằm cứu chữa cho bệnh nhân đang chờ ghép tim ở Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

Trái tim được chuyển từ Bệnh viện Nhân dân 115 đến Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

Để bảo đảm quả tim được vận chuyển thời gian sớm nhất, đáp ứng yêu cầu về "thời gian vàng" trong ghép tạng, Đội Tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng CSGT) đã bố trí xe mô tô chuyên dụng cùng 2 cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia hộ tống xe vận chuyển quả tim.



Song, do đang giờ cao điểm nên đông đúc xe cộ trên đường, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã chủ động phối hợp với Đội CSGT Bàn Cờ và Đội CSGT Chợ Lớn tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho xe vận chuyển tim hiến tặng di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện tiếp nhận chỉ trong 4 phút.

Theo Công an TPHCM, Sự phối hợp khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng CSGT đã góp phần bảo đảm quả tim hiến tặng được vận chuyển an toàn, kịp thời đến bệnh viện để thực hiện ca ghép.