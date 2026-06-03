107 tài xế bị xử lý ở TPHCM do sử dụng ma túy

Ngày 3-6, đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm giao thông trong gần 1 tháng.

Lực lượng CSGT TPHCM kiểm tra vi phạm giao thông.

Trước đó, Công an TPHCM phát động cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, Phòng CSGT đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc.

Từ ngày 1-5 đến 28-5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được bảo đảm, tai nạn giao thông được kéo giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm trước.

CSGT đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, hơn 21.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 107 trường hợp người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy và hơn 100 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng phương tiện…

Ngoài ra, phát hiện, xử lý 22 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, gồm các hành vi cản trở người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cờ bạc, vận chuyển phương tiện không rõ nguồn gốc, vận chuyển động vật hoang dã, tàng trữ trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của cao điểm 45 ngày đêm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, xử lý vi phạm qua hệ thống camera.