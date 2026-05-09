Sức khỏe

Ghép tim mở thêm hi vọng cho người suy tim giai đoạn cuối

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Ghép tim không chỉ là kỹ thuật điều trị chuyên sâu mà còn là sự hồi sinh đối với nhiều người bệnh suy tim giai đoạn cuối

Trong bối cảnh suy tim ngày càng gia tăng và trở thành gánh nặng lớn của bệnh lý tim mạch hiện nay, điều trị cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối vẫn là một thách thức lớn đối với y học. Khi các phương pháp điều trị nội khoa hoặc can thiệp thông thường không còn hiệu quả, nhiều người bệnh đứng trước nguy cơ tử vong cao và chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng.

Ê-kíp phẫu thuật tim của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện ca ghép tim cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối

Tại Hội nghị khoa học "Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026" diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9-5 do Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM tổ chức chủ đề "Ghép tim: Hy vọng cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối" nhận được sự quan tâm của đông đảo chuyên gia và đội ngũ y tế.

Theo GS-TS- BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, suy tim giai đoạn cuối được xem là "trạm dừng cuối cùng" của nhiều bệnh lý tim mạch. Đây là giai đoạn mà chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, người bệnh đối mặt với nguy cơ tử vong cao nếu không có giải pháp điều trị thay thế phù hợp.

"Ghép tim hiện được xem là tiêu chuẩn vàng và là hy vọng quan trọng giúp kéo dài sự sống cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối. Không chỉ giúp người bệnh tồn tại, ghép tim còn mang lại cơ hội để họ quay trở lại sinh hoạt, làm việc và tiếp tục cuộc sống bình thường"- ông Định chia sẻ.

Hiện nay, cách tiếp cận đối với người bệnh suy tim cũng đã có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ tập trung điều trị triệu chứng hoặc chờ đến khi người bệnh rơi vào giai đoạn nguy kịch mới xem xét ghép tim, các trung tâm tim mạch hiện nay hướng đến chiến lược theo dõi sát, đánh giá toàn diện và xác định "thời điểm vàng" để can thiệp. Việc chuẩn bị tâm lý, dinh dưỡng, tối ưu điều trị và kiểm soát các bệnh lý đi kèm trước ghép đóng vai trò quan trọng trong nâng cao tỉ lệ thành công sau ghép tim.

Bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật, thành công của một ca ghép tim còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hệ thống điều phối tạng, hồi sức sau mổ, kiểm soát thải ghép và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa khác nhau. Đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi năng lực điều trị chuyên sâu và khả năng phối hợp đồng bộ của toàn hệ thống bệnh viện.

Kể từ năm 2024 đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công 9 ca ghép tim với kết quả tích cực, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch và những ca ghép tim xuyên Việt đầy thách thức. Theo ông Định, điều này cho thấy kỹ thuật ghép tim tại Việt Nam nói chung và tại bệnh viện nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế.

Các nội dung tại phiên báo cáo nhấn mạnh vai trò của đào tạo, phối hợp đa chuyên khoa và phát hiện đúng “thời điểm vàng” trong điều trị suy tim giai đoạn cuối

Việc can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp tăng cơ hội sống cho người bệnh mà còn góp phần bảo tồn chức năng của nhiều cơ quan quan trọng như gan, thận, giảm biến chứng hậu phẫu và rút ngắn thời gian hồi phục. Nhiều người bệnh sau ghép tim có thể phục hồi chức năng tim mạch gần như bình thường và quay trở lại cuộc sống thường nhật.

Ông Định nhấn mạnh, ghép tim không chỉ là kỹ thuật điều trị chuyên sâu mà còn là sự hồi sinh đối với nhiều người bệnh suy tim giai đoạn cuối. Đồng thời, ông cũng mong muốn cộng đồng có cái nhìn tích cực hơn về việc hiến tạng, bởi mỗi trái tim được trao đi không chỉ mở thêm cơ hội sống cho người bệnh mà còn tiếp tục viết nên những câu chuyện cuộc đời đầy hy vọng.

Với những tiến bộ trong ghép tạng và điều trị tim mạch chuyên sâu, ghép tim không còn là điều quá xa vời đối với người bệnh suy tim giai đoạn cuối. Mỗi ca ghép thành công không chỉ mở thêm cơ hội sống cho người bệnh, mà còn tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình đang chờ đợi một phép màu từ y học hiện đại.


Ca ghép tim xuyên đêm cứu thiếu niên 15 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Ca ghép tim xuyên đêm cứu thiếu niên 15 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

(NLĐO) - Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp

Hai bệnh viện lớn ở TPHCM hợp tác triển khai ghép tim cho trẻ em

(NLĐO)- Hai bệnh viện này kỳ vọng triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong ghép tim, chăm sóc và điều trị bệnh tim nặng ở trẻ em.

Người đưa Việt Nam lên bản đồ ghép tim thế giới

Với đôi tay tài hoa, GS-TS-BS Bùi Đức Phú đã góp phần đưa nền y học nước nhà lên tầm cao mới, đặc biệt là ghép tim, ghép tạng

