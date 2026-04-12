Bạn đọc

Công an TPHCM nỗ lực cứu người trong đám cháy

Anh Vũ

(NLĐO) - 5 người ngạt khí được cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM giải cứu trong vụ cháy nhà trọ ở đường Nguyễn Thị Thơi.

Trưa 12-4, Công an TPHCM tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp cứu cháu bé 2 tuổi.

Hai người tử vong là Nguyễn Ngân Bình (26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, làm nghề đầu bếp) và Nguyễn Thị Lan Hương (24 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long). Bước đầu xác định họ sống chung một phòng trọ, tử vong là do ngạt khói.

Khói lửa phát ra từ tầng trệt căn nhà 4 tầng ở đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp lúc 3 giờ sáng. Ở phía ngoài, một thang cứu hộ còn treo lơ lửng.

Theo người dân, lúc mới cháy, họ hầu như không hay biết gì. Một số người sống gần bên cũng không thể tiếp cận do cửa bị khóa chặt, sử dụng cửa mở bằng vân tay.

Lúc cháy có hơn 10 người trong nhà. Khoảng 2-3 người thoát ra được bên ngoài theo các lối thoát nạn trong tình trạng hoảng loạn.

Quá trình chữa cháy, một cán bộ công an phường Tân Thới Hiệp đã cứu được một cháu bé 2 tuổi ở tầng thượng. Ngoài ra, 4 thanh niên gồm 29 tuổi, 25 tuổi, 24 tuổi và 21 tuổi cũng được cảnh sát hỗ trợ đưa ra ngoài nhưng đều bị thương, ngạt khí.

Như đã thông tin, căn nhà cháy có kết cấu dạng ống, cao 4 tầng, rộng khoảng 80 m2/tầng. 

Chiếc thang vẫn được treo lơ lửng bên ngoài.

Tầng 1 được sử dụng buôn bán thuốc tây, bên cạnh có lối đi và để xe. 3 tầng trên được ngăn thành 6 phòng cho thuê với hơn 10 người ở trọ. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ cùng ngày, khói lửa phát ra từ tầng 1.

Tầng trệt được dùng bán thuốc tây, có lối đi bên cạnh.

