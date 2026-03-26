Bạn đọc

Hàng xóm quên mình giành giật sự sống trong đám cháy

HOÀNG NGUYỄN

Không chút chần chừ, nhiều người hàng xóm đã dũng cảm lao vào đám cháy, giành giật lại sự sống cho 7 nạn nhân đang mắc kẹt

Lòng quả cảm và sự nhanh trí của những người hàng xóm đã tạo nên một cuộc giải cứu ngoạn mục.

Đu bám mái nhà, phá tôn cứu người

Khoảng 18 giờ ngày 24-3, hỏa hoạn bùng phát tại tầng 2 căn nhà trong ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà, lan lên các tầng, đẩy 7 người vào thế nguy hiểm.

Phát hiện cháy, nhiều người dân lập tức chạy đến hỗ trợ di dời đồ đạc, gọi cứu hỏa và tìm cách tiếp cận hiện trường để cứu các nạn nhân.

Anh Nguyễn Tiến Long (43 tuổi, con rể chủ nhà) kể lại vừa nhận tin báo, anh liền lao sang. Định chạy thẳng vào trong nhưng khói đặc nghẹt, anh lập tức chuyển hướng sang căn nhà đang xây bên cạnh để leo lên mái. "Khói đen đặc, không thể vào được, tôi chỉ nghĩ phải nhanh chóng tìm cách khác" - anh nhớ lại.

Quan sát thấy bố mẹ vợ vẫy tay cầu cứu từ trên cao, anh Long không do dự nhảy sang mái nhà đối diện. Cùng lúc, một nam thanh niên mang thang tre và dụng cụ tiến tới hỗ trợ phá mái. Mái tôn bung ra, khói bốc lên che khuất tầm nhìn. Giữa không gian ngột ngạt, anh Long và nam thanh niên lần bước tiếp cận tầng 7, đưa bố mẹ vợ ra ngoài, rồi tiếp tục xuống tầng 6 cứu thêm 3 trẻ nhỏ.

Tại công trình lân cận, các công nhân như ông Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Đáp cũng nhanh chóng ứng cứu. Họ bắc thang leo sang mái nhà cháy, nơi cách vài mét nhưng bên dưới sâu hun hút. "Đứng ở độ cao hàng chục mét giữa khói lửa, ai cũng sợ. Nhưng nếu không làm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng" - ông Nghĩa chia sẻ.

Hàng xóm quên mình giành giật sự sống trong đám cháy - Ảnh 1.

Nhiều người hàng xóm hỗ trợ các nạn nhân thoát khỏi đám cháy. (Ảnh cắt từ clip)

Sức mạnh từ sự đồng lòng

Tiếp cận khu vực tầng tum, nhóm người dùng xà beng, búa, thanh sắt phá mái tôn, tạo lối thoát khói và mở đường cứu người. Những chiếc thang tre, thanh gỗ được tận dụng làm lối di chuyển tạm thời, lần lượt đưa từng người mắc kẹt sang nhà bên cạnh.

Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hà Nội cũng nhanh chóng có mặt, triển khai nhiều mũi tiếp cận. Chỉ sau ít phút, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân tổ chức cứu nạn và khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 18 giờ 18 phút cùng ngày, toàn bộ 7 người đã được đưa ra ngoài an toàn. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn ngay sau đó, không cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Chị Vân, người sống gần hiện trường, cho biết khi phát hiện sự việc, mọi người ban đầu đều hoảng hốt nhưng đã nhanh chóng trấn tĩnh để hỗ trợ nhau. "Hàng xóm thấy cháy thì người hô hoán, người gọi cứu hỏa, ai cũng góp sức. Nhìn mọi người cứu được cả 7 người, tôi thực sự xúc động" - chị Vân chia sẻ.

Theo Công an TP Hà Nội, chính sự hỗ trợ kịp thời, dũng cảm của người dân đã góp phần quan trọng hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng cho các nạn nhân. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của cộng đồng trong những tình huống khẩn cấp. 

Nằm cạnh giường bệnh anh Long , Nguyễn Lê Tú (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) nhớ lại khoảnh khắc dũng cảm cứu người. Đi tập gym về thấy khói bốc nghi ngút, nghe có người cầu cứu, Tú liền xông vào hỗ trợ. Ban đầu, cậu giữ thang để đưa hai người lớn tuổi thoát hiểm. Ngay khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ em kẹt lại, Tú đu thang, bất chấp nguy hiểm lao thẳng vào bên trong. "Khói dày đặc, không thở nổi, cũng không mở nổi mắt" - Tú kể. Vượt qua ngạt khí, nam sinh cố trấn tĩnh, tìm đường xuống tầng 6 tiếp cận các nạn nhân. Dũng cảm là thế, nhưng khi mẹ lên thăm, cậu thanh niên 20 tuổi chỉ dám nói dối là ngã vì "sợ mẹ lo lắng".


