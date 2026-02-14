Công an TPHCM phát hiện 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện vụ mua bán lô hàng đông lạnh số lượng lớn.

Công an TPHCM phát hiện lô hàng trên 2 ô tô tải

Cụ thể, cuối tháng 1-2026, các trinh sát phát hiện, kiểm tra 2 ô tô tải đông lạnh có dấu hiệu nghi ngờ đang đỗ tại bãi xe đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TPHCM.

Kiểm tra lô hàng này, lực lượng công an phát hiện 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang chuẩn bị bán ra thị trường.

Lô hàng này bao gồm vú heo đông lạnh, lạp xưởng nướng đá, chả cây, chả tươi, bánh bao, mỡ heo, xúc xích, xương ống với tổng trị giá hơn 2,3 tỉ đồng.

Lô hàng không rõ nguồn gốc

Các loại thực phẩm này đang được ưa chuộng trên thị trường, từ các nhà hàng đến quán ăn bình dân, thậm chí các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhỏ lẻ.

Số thực phẩm này nếu được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong quá trình làm việc, chủ lô hàng thực phẩm là ông V.V.T (SN 1986) không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý nào liên quan nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của toàn bộ thực phẩm.

Ông T. khai nhận đã thu mua trôi nổi số thực phẩm trên từ nhiều nguồn khác nhau qua các nền tảng mạng xã hội, sau đó lưu chứa lên xe tải đông lạnh, vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM bán lại kiếm lời.

Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó lực lượng chức năng, như liên tục sử dụng nhiều ô tô tải khác nhau, đi qua nhiều tuyến đường.

Clip Công an TPHCM tiêu hủy lô hàng

Sau đó, nhóm ông T. tập kết hàng hóa tại các bãi đất trống, bãi xe, công trường đang xây dựng, ít người qua lại tại khu vực phường An Phú Đông và phường Thới An, TPHCM.

Công an TPHCM đã xử phạt vi phạm hành chính, buộc tiêu hủy toàn bộ 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật.