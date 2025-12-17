Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của một doanh nghiệp

Ngày 17-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện vụ "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Theo điều tra ban đầu, Công an TPHCM đã kiểm tra hồ sơ, thủ tục với 2 tờ khai hải quan do Công ty Đại Phát Đồng Nai đăng ký để xuất khẩu 23 container hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Một số đối tượng bị Công an TPHCM tạm giữ

Công ty này khai báo là "xỉ đa kim… thu gom trong quá trình luyện kim". Qua kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu giám định và xác minh thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa xuất khẩu có dấu hiệu khai báo gian dối về tên gọi, chủng loại, không phù hợp với nội dung khai báo hải quan.

Mặc dù doanh nghiệp khai báo hàng hóa là "xỉ đa kim", song kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định hàng hóa trong các container chứa chủ yếu là đồng ở dạng hợp chất CuFeS₂, có hàm lượng kim loại cao, không phải phế liệu như khai báo.

Trên cơ sở kết quả giám định ban đầu, toàn bộ hồ sơ được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để thụ lý, xác minh theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đây là hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, do Nguyễn Nguyên Lý giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây tổ chức xuất khẩu trái phép 23 container hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Lý nhận "đơn hàng" từ một người Trung Quốc qua mạng, sau đó điều phối các khâu từ thuê container, đặt tàu vận chuyển, tổ chức đóng hàng, đến sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện thủ tục hải quan.

Phương thức, thủ đoạn phạm tội trong vụ việc thể hiện tính tinh vi và mới. Các đối tượng không chỉ gian dối trong việc khai báo tên gọi, chủng loại hàng hóa, mà còn tổ chức hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ xuất khẩu bằng cách sử dụng doanh nghiệp không hoạt động thực tế, mua hóa đơn giá trị gia tăng từ các pháp nhân không phát sinh giao dịch thật, lập khống hợp đồng.

Tang vật vụ án

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ đối tượng người Trung Quốc đặt hàng và tiêu thụ hàng hóa; truy xét nguồn gốc thực sự của số hàng trong 23 container, xác định có hay không hành vi khai thác, thu gom khoáng sản trái phép trong nội địa.

Đồng thời, Công an TPHCM tiếp tục làm rõ vai trò của các doanh nghiệp phát hành hóa đơn và các đối tượng môi giới mua bán hóa đơn...