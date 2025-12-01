HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM điều tra vụ cướp tài sản ở bờ sông Sài Gòn

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đang điều tra một vụ cướp tài sản xảy ra ở bờ sông Sài Gòn, phường An Phú Đông, TPHCM

Ngày 1-12, Công an TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra tại bờ sông Sài Gòn thuộc phường An Phú Đông.

Theo xác minh ban đầu, do bực tức vì vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên T., Nguyễn Chí Tâm đã hẹn gặp anh T. để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 27-10-2024, Tâm rủ thêm Lê Văn Cường và Phạm Ngọc Lung đi cùng để gặp anh T. đánh ghen. 

Khi đi, Tâm có mang theo một khẩu súng. Cả ba đi trên hai xe mô tô đến gặp anh T. tại bờ sông Sài Gòn.

Khi thấy nhóm Tâm, anh T. đã bỏ chạy. Tâm rút súng bắn ba phát chỉ thiên. Sau đó, cả ba đuổi kịp, đe dọa và đánh anh T., rồi cướp lấy điện thoại di động và mô tô của anh T. rồi tẩu thoát.

Bị cướp, anh T. đến Công an phường An Phú Đông trình báo và nhóm Tâm bị công an mời về trụ sở làm việc.

Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM đã khởi tố bị can đối với Tâm, Cường, Lung về hành vi cướp tài sản. Về tang vật vụ án, công an đang tạm giữ một  mô tô có số máy HC09E0045242 và một mô tô nhãn hiệu Suzuki Xbike, biển số 59Z1-002.20, số máy F4A2106626, số khung RLSBF45R080100986 liên quan vụ án trên. Qua xác minh, cơ quan công an chưa xác định được chủ sở hữu các xe này.

Công an TPHCM đề nghị ai đang là chủ sở hữu hợp pháp của các xe nêu trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (Tổ hình sự khu vực 7), địa chỉ: 584 Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TPHCM, gặp ông Nguyễn Hữu Lâm, số điện thoại: 0945131323 để phối hợp làm việc.

Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo không ai đến nhận, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ xử lý theo luật định.

Công an TPHCM An Phú Đông sông Sài gòn
