Công an TPHCM sử dụng camera AI tìm điện thoại cho du khách

Ngày 18-12, Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết vừa sử dụng camera AI tìm điện thoại cho một người nước ngoài trong 10 phút.

Công an phường Tân Hưng, TPHCM trả lại điện thoại cho du khách.

Trước đó, trong quá trình du lịch tại TPHCM, một du khách Úc đã làm rơi điện thoại iPhone 12 trên địa bàn phường Tân Hưng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Hưng nhanh chóng hỗ trợ, trích xuất hệ thống camera AI truy tìm. Sau 10 phút, tài sản bị đánh rơi đã được tìm thấy và trao trả tận tay cho du khách.

Nhận lại điện thoại, du khách xúc động và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của lực lượng Công an phường. Du khách cho biết ấn tượng về Việt Nam bởi điểm đến an toàn, thân thiện và đáng tin cậy.

Công an phường Tân Hưng cho hay điều này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.