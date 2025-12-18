HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Công an TPHCM sử dụng camera AI tìm điện thoại cho du khách

Anh Vũ

(NLĐO) - Một du khách Úc bị mất điện thoại trên địa bàn phường Tân Hưng, TPHCM. Lực lượng công an đã tìm lại trong 10 phút.

Ngày 18-12, Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết vừa sử dụng camera AI tìm điện thoại cho một người nước ngoài trong 10 phút.

Tặng quà - Ảnh 1.

Công an phường Tân Hưng, TPHCM trả lại điện thoại cho du khách.

Trước đó, trong quá trình du lịch tại TPHCM, một du khách Úc đã làm rơi điện thoại iPhone 12 trên địa bàn phường Tân Hưng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Hưng nhanh chóng hỗ trợ, trích xuất hệ thống camera AI truy tìm. Sau 10 phút, tài sản bị đánh rơi đã được tìm thấy và trao trả tận tay cho du khách.

Nhận lại điện thoại, du khách xúc động và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của lực lượng Công an phường. Du khách cho biết ấn tượng về Việt Nam bởi điểm đến an toàn, thân thiện và đáng tin cậy.

Công an phường Tân Hưng cho hay điều này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tin liên quan

Sập giàn giáo khiến 1 người chết ở Nhà thi đấu Phú Thọ

Sập giàn giáo khiến 1 người chết ở Nhà thi đấu Phú Thọ

(NLĐO) - Nhóm công nhân đang thi công ở Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM thì giàn giáo đổ sập xuống đất.

Bắt được con vật quý hiếm khi đi rừng, người dân giao nộp kiểm lâm

(NNLĐO)- Quá trình đi rừng, một người dân ở Thanh Hóa đã bắt được một con vật quý hiếm là gà lôi trắng nên đã tự nguyên giao nộp cho kiểm lâm

Du khách Hàn Quốc cảm ơn công an Việt Nam giúp tìm lại tài sản

(NLĐO) - Du khách này đánh rơi điện thoại cùng ví da, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản quan trọng

du khách mất điện thoại tìm lại điện thoại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo