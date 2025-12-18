Bắt được con vật quý hiếm khi đi rừng, người dân giao nộp kiểm lâm

Ngày 18-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm là con gà lôi trắng do người dân giao nộp.

Cá thể động vật quý hiếm gà lôi trắng được người dân giao nộp. Ảnh: KL Như Xuân

Theo ông Hải, ngày 17-12 khi nhận được tin báo một người dân bắt được cá thể gà lôi trắng, Hạt Kiểm lâm Như Xuân đã phối hợp với Công an xã và chính quyền xã Thanh Quân tiếp nhận, bàn giao cho Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ông Lê Tuấn Giang (SN 1980; ngụ thôn Ná Cà 1, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc đi rừng đã bắt được 1 cá thể gà.

Sau khi biết đây là gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên ông Giang đã thông báo cho cơ quan công an, kiểm lâm để giao nộp.

Ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân, cho biết thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với công an, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân báo tin, giao nộp động vật hoang dã quý hiếm để chung tay bảo vệ đa dạng sinh học, ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, kiểm lâm đã phối hợp tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có nhiều cá thể trong sách đỏ Việt Nam.