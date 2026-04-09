Công an TPHCM thí điểm mô hình mới chấn chỉnh trật tự đô thị

Chiều 9-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM (PC06) cung cấp các thông tin liên quan đến việc thí điểm mô hình Công an cấp xã đảm bảo về trật tự đô thị tại đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh, Vũng Tàu và Bình Dương.

Qua gần 1 tháng tổ chức triển khai, Công an TPHCM đã rà soát, đánh giá tình hình trật tự công cộng tại các đơn vị. Qua đó, có 22 tuyến đường, 6 bệnh viện, 21 trường học, 12 chợ tự phát về cơ bản đã có chuyển hóa tốt, đảm bảo theo các tiêu chí đề ra của kế hoạch.

Thượng tá Võ Hồng Bào cung cấp thông tin tại họp báo

Tại một số tuyến đường như đường Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh (phường Cầu Ông Lãnh), chợ Bến Đình, chợ Cô Giang (phường Vũng Tàu), tuyến đường Huỳnh Văn Lũy, Võ Nguyên Giáp (phường Bình Dương) có chuyển biến tích cực, các tuyến đường tại đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An cơ bản đảm bảo theo quy định. Công an TPHCM xác định mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện cho cuộc sống mỗi người dân tốt đẹp hơn nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Vì vậy, cần có sự chung tay, vào cuộc của nhiều Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố.

Thượng tá Võ Hồng Bào cho biết Công an TPHCM chủ động thành lập các Tổ công tác ghi hình để phát hiện xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị. Đã tổ chức ghi hình 125 trường hợp đối với các hành vi vi phạm về trật tự công cộng.

Qua đó, nhận thấy việc sử dụng hệ thống camera phát huy được hiệu quả tích cực, tạo được sự thay đổi ý thức của các hộ kinh doanh trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục nghiên cứu và tham mưu UBND Thành phố các giải pháp ứng dụng, kết nối và chia sẻ hệ thống camera toàn thành phố để đảm bảo thực hiện tốt hơn trong công tác quản lý trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.