Bạn đọc

Giao công an xã giữ trật tự đô thị: Lập lại kỷ cương

NHÓM PHÓNG VIÊN

Từ ngày 15-3 đến 14-5, Công an TP HCM thí điểm giao công an cấp xã bảo đảm trật tự đô thị tại 5 địa bàn trọng điểm

Việc đưa công an cấp xã làm nòng cốt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xử lý được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về lấn chiếm vỉa hè, xây dựng môi trường sống ngăn nắp. Mô hình thí điểm tại đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh, phường Vũng Tàu và phường Bình Dương, lập tức tạo chuyển biến rõ nét.

Tại phường Cầu Ông Lãnh, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường cải thiện đáng kể. Trên các tuyến Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt hay Nguyễn Cư Trinh, xe cộ sắp xếp sát lề, nhường lối đi thông thoáng. Những điểm nóng từng cơi nới, đặt biển quảng cáo sai quy định nay trở nên sạch sẽ. Bà Ngô Thị Châu (đường Võ Văn Kiệt) cho biết nhờ công an kiên quyết, hàng quán không bày la liệt mỗi chiều, người dân đi bộ thoải mái và an toàn.

Tại phường Bình Dương, anh Xuân Hải (đường Hùng Vương) xác nhận cảnh ùn ứ giờ cao điểm không còn nhờ dẹp tình trạng buôn bán tự phát. Chị Nguyễn Thu Trang (du khách phường Thủ Đức) nhận xét khi tham quan phường Vũng Tàu, ấn tượng về thành phố biển trọn vẹn hơn một phần nhờ vỉa hè được trả lại công năng.

Giao công an xã giữ trật tự đô thị: Lập lại kỷ cương - Ảnh 1.

Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh thông thoáng. Ảnh: ANH VŨ

Luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) phân tích, giao quyền cho công an xã rất phù hợp thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, tăng tính răn đe. Tuy nhiên, theo Luật Công an nhân dân (sửa đổi năm 2025), Bộ trưởng Bộ Công an cần có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công an xã, phường, đặc khu khi thực thi nhiệm vụ này.

Để duy trì thành quả, luật sư Tuấn đề xuất: Cần xây dựng quy trình pháp lý minh bạch phân định rõ nhiệm vụ; giải quyết "kinh tế vỉa hè" bằng quy hoạch khu vực nào được kinh doanh, khu vực nào cấm; đồng thời điều chuyển nhân sự từ các đội trật tự đô thị cũ sang trợ lực, tránh quá tải cho công an cấp xã.

Bên cạnh yếu tố con người, ứng dụng công nghệ là yêu cầu cấp thiết. Anh Trần Văn Cường (đặc khu Côn Đảo) kiến nghị triển khai camera giám sát thông minh. Anh Nguyễn Duy (phường Bình Dương) khẳng định nhiều hộ dân sẵn sàng chia sẻ dữ liệu camera an ninh cá nhân cho cơ quan chức năng, miễn là quá trình trích xuất minh bạch, tôn trọng quyền riêng tư.

Sự vào cuộc quyết liệt của công an cơ sở mang lại luồng sinh khí mới cho diện mạo thành phố. Nếu kết hợp hài hòa giữa xử lý nghiêm minh với quy hoạch đô thị nhân văn, mô hình chắc chắn đạt thành công bền vững. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

