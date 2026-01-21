TPHCM: Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh

Chiều 21-1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Tân Sơn kiểm tra trật tự lòng đường, vỉa hè tại đường Phạm Văn Bạch; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm.
Hiện đường Phạm Văn Bạch xảy ra tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khá phức tạp.
Theo đó, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp và thu giữ nhiều bảng hiệu, xe đẩy, cây dù… Ngoài ra, tổ công tác cũng giải thích cho người dân hiểu không được lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Chiều cùng ngày, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cũng phối hợp Công an phường Tây Thạnh lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Tây Thạnh. Đây là tuyến đường "điểm nóng" xảy ra tình trạng lấn chiếm nhiều năm nay do tập trung nhiều công nhân.
Một số hình ảnh xử lý:
CLIP: Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở đường Tây Thạnh.
Bình luận (0)