Bạn đọc

TPHCM: Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh

Anh Vũ

(NLĐO) - Lực lượng chức năng vừa lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh.

Chiều 21-1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Tân Sơn kiểm tra trật tự lòng đường, vỉa hè tại đường Phạm Văn Bạch; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm.

Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xử lý xe máy tự chế.

Hiện đường Phạm Văn Bạch xảy ra tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khá phức tạp.

Theo đó, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp và thu giữ nhiều bảng hiệu, xe đẩy, cây dù… Ngoài ra, tổ công tác cũng giải thích cho người dân hiểu không được lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Chiều cùng ngày, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cũng phối hợp Công an phường Tây Thạnh lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Tây Thạnh. Đây là tuyến đường "điểm nóng" xảy ra tình trạng lấn chiếm nhiều năm nay do tập trung nhiều công nhân.

Một số hình ảnh xử lý:

CLIP: Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh - Ảnh 2.

Các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bị xử lý nghiêm.

Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh - Ảnh 3.

Lòng đường, vỉa hè đường Phạm Văn Bạch được lập lại trật tự.

Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh - Ảnh 4.

Tại đường Tây Thạnh, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán đã xảy ra nhiều năm nay.

Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh - Ảnh 5.
Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh - Ảnh 6.
Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh - Ảnh 7.

Xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở đường Tây Thạnh.

Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh - Ảnh 8.

CSGT lập biên bản xử lý một trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

